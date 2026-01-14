Un incident șocant a avut loc miercuri dimineață într-un liceu din Botoșani. O bucată de tavan s-a prăbușit peste elevi și peste catedră în timpul orelor. Paradoxal, incidentul a avut loc într-o clădire a unității de învățământ proaspăt renovată.

Un elev a fost surprins de bucățile de tencuială care s-au desprins din tavan. Din primele informații, acesta ar fi suferit o contuzie ușoară la nivelul capului. Au fost anunțați părinții copilului. Imediat după incident, acesta a fost consultat de medicul școlar și au fost acordate primele îngrijiri medicale. Totodată, părinții au primit recomandarea de a-l duce la un medic pentru un consult amănunțit, pentru a se asigura că este în afara oricărui pericol. Acesta ar fi ajuns deja la spitalul județean din Botoșani, unde este supus unor investigații medicale amănunțite.

Totul s-a întâmplat în această dimineață la un liceu din Botoșani. Bucata de tencuială care s-a desprins în timpul orelor a căzut peste catedră, dar și peste primele bănci.

Au fost luate deja primele măsuri: elevii au fost mutați într-o altă sală de curs. Conducerea inspectoratului școlar județean din Botoșani a declarat că vor fi solicitate verificări ample la unitățile de învățământ ce au trecut prin renovări recente. Și această unitate de învățământ a fost supusă unei renovări ample. Și polițiștii au deschis o anchetă în acest caz și urmează să stabilească cu exactitate cum s-a întâmplat totul.

