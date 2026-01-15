Incident șocant în cel mai mare liceu din Botoșani. La nici doi ani de la reabilitarea clădirii, o bucată din tavan s-a prăbușit peste elevi chiar în timpul orelor. Un adolescent a fost rănit după ce a fost lovit de bucăți de moloz și a avut nevoie de îngrijiri medicale. În urma incidentului, polițiștii au deschis un dosar penal, iar Inspectoratul Școlar Județean a cerut o analiză a siguranței tuturor clădirilor din municipiu în care învață elevii.

Incidentul a avut loc în corpul B al Colegiului Naţional "Mihai Eminescu" din Botoşani. Bucăţile de plafon au căzut peste catedră şi prima bancă aflată în faţa acesteia.

Bogdan Suruciuc, ISJ Ialomiţa: "Elevii au fost evacuaţi, au fost duşi într-o altă sală de clasă pentru a continua procesul educativ. Acea sală de clasă a fost închisă."

Reporter: Este făcută recepţia acelei clădiri?

Bogdan Suruciuc: "Din câte ştiu nu este făcută recepţia."

Un elev a avut nevoie de îngrijiri medicale, însă nimeni nu a fost rănit grav.

"Pacient în vârstă de 14 ani cu un traumatism cranio-cerebral, stabil din punct de vedere hemodinamic. În acest moment este în curs de investigaţii, computer tomograf şi ulterior rezultatelor se va decide tratamentul de specialitate", a transmis Ramona Guraliuc, medic şef UPU Botoşani.

Unitatea de învăţământ a fost reabilitată energetic în 2024 printr-un program finanţat prin PNRR, iar responsabilitatea pentru lucrare o are atât constructorul, cât şi Primăria Botoşani. Într-un comunicat, primarul susţine că proiectul de reabilitare nu prevedea verificarea tencuielii şi că incidentul s-a produs din cauza uzurii naturale. Poliţiştii au deschis acum o anchetă.

"În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă şi urmează ca în cadrul acestei anchete să se stabilească cu exactitate care sunt împrejurările care au condus la producerea evenimentului", a declarat Delia Nenișcu, IPJ Botoşani.

Constructorul care s-a ocupat de reabilitarea clădiriii susţine că incidentul este un caz punctual şi că va începe verificări de urgenţă a întregii lucrări.

Reacţia primăriei

"Din cauza uzurii naturale, a acumulării de umezeală și a opririi bruște a agentului termic pe perioada vacanței, o mică porțiune din plafon a cedat. Am solicitat deschiderea unei anchete pentru întregul obiectiv și vom dispune măsurile necesare în cel mai scurt timp posibil, lucrarea de reabilitare având o garanție de 9 ani de zile", se arată în comunicatul primăriei.

