Video "Te bat de nu mai râmâne nimic din tine". Tânăr din Cluj, agresat că vorbeşte maghiara în autobuz

Un incident reprobabil s-a petrecut sâmbătă seară, 7 februarie, după încheierea derby-ului Ardealului dintre CFR Cluj şi Universitatea Cluj. 

de Redactia Observator

la 09.02.2026 , 15:37
Un tânăr a fost agresat verbal în autobuz pentru că a fost auzit că vorbea în limba maghiară. Agresorul, un alt tânăr, îi reproşează că nu vorbeşte în româneşte şi-i spune să meargă în Budapesta dacă vrea să folosească limba maghiară. "Te bat de nu mai rămâne nimic din tine. Pentru că vorbeşti maghiară pe stradă în România", îi spune acesta.

Poliţia cere ajutorul oamenilor pentru a-i identifica pe tineri

Potrivit primelor informaţii, tânărul agresiv ar face parte din galeria celor de U Cluj. Poliţia s-a sesizat în acest caz şi roagă pe cei care au fost martori sau au informaţii despre acest incident să contacteze autorităţile. 

"În urma apariției în spațiul public a unui articol de presă referitor la o stare conflictuală dintre mai multe persoane, care ar fi avut loc în data de 7 februarie a.c., într-un mijloc de transport în comun din municipiul Cluj-Napoca, facem următoarele precizări: La data de 9 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de incitare la violență, ură sau discriminare.

S-au demarat verificări cu celeritate pentru identificarea persoanelor implicate, stabilirii situației concrete de fapt și luării măsurilor în funcție de concluzile rezultate. În acest context, rugăm persoanele care au fost martore sau dețin informații relevante despre eveniment să se prezinte la cel mai apropiat sediu de poliție, pentru sprijinirea activităților investigative", se arată în comunicatul Poliţiei.

CFR Cluj a câştigat derby-ul, scor 3-2, dar finalul partidei a fost marcat de incidente violente şi pe teren. Mai mulţi jucători, din ambele tabere, s-au îmbrâncit, iar Cristiano Bergodi, antrenorul celor de la U Cluj, a agresat un jucător de la CFR Cluj.

