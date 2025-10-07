Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Țeapă online în Suceava: A comandat un GPS şi a primit o valiză goală

O femeie din municipiul Suceava a avut o surpriză neplăcută după ce a comandat online un sistem de navigație GPS. În locul produsului a primit, prin curier, o valiză goală, au anunțat marți reprezentanții Poliției Județene Suceava, potrivit Agerpres.

de Redactia Observator

la 07.10.2025 , 12:44
Țeapă online în Suceava: A comandat un GPS şi a primit o valiză goală - Shutterstock

Potrivit acestora, comanda a fost făcută pe 22 septembrie, iar coletul a fost transmis la adresa femeii pe 6 octombrie, atunci când aceasta a sesizat Poliţia.

"În urma cercetărilor efectuate a rezultat faptul că numita I.M. din municipiul Suceava, la data de 22 septembrie 2025, în urma unei oferte apărute pe internet, a comandat de pe un site al cărui nume nu-l cunoaşte, un GPS în valoare de 410 lei. În data de 6 octombrie 2025, când a primit coletul prin firma de curierat Fan Curier, după ce l-a achitat, a constatat că în interior se afla un cu totul alt produs, respectiv o valiză de mici dimensiuni, goală", au precizat oficialii IPJ.

Poliţiştii suceveni fac în acest caz cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

suceava inselaciune online
Înapoi la Homepage
Discursul dur al lui Ion Ţiriac: “Voi, proştilor şi incompetenţilor!”
Discursul dur al lui Ion Ţiriac: &#8220;Voi, proştilor şi incompetenţilor!&#8221;
Cu ce obiecte deosebite s-a întors Irina Fodor din Asia Express. Fără ce nu a putut pleca din Filipine, Vietnam și Coreea
Cu ce obiecte deosebite s-a întors Irina Fodor din Asia Express. Fără ce nu a putut pleca din Filipine, Vietnam și Coreea
Kyros Vassaras, întâlnire explozivă cu șefii cluburilor din SuperLiga după scandalurile de arbitraj: „Se duce acolo și îl face praf”
Kyros Vassaras, întâlnire explozivă cu șefii cluburilor din SuperLiga după scandalurile de arbitraj: „Se duce acolo și îl face praf”
Scandal incredibil în lumea ultra-bogaților. Un miliardar și-a dezmoștenit fiul când a aflat ce a făcut: Nu avem nicio relație
Scandal incredibil în lumea ultra-bogaților. Un miliardar și-a dezmoștenit fiul când a aflat ce a făcut: Nu avem nicio relație
Comentarii


Întrebarea zilei
Urmăriţi preţul produselor ca să nu fiţi păcăliţi de Black Friday?
Observator » Evenimente » Țeapă online în Suceava: A comandat un GPS şi a primit o valiză goală