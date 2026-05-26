Video Țeavă de gaze fisurată lângă o grădiniţă din Constanţa. Mai mulţi indivizi au tras de ea, încercând să o fure

Clipe de panică, ieri, în municipiul Constanţa, în apropierea unei grădiniţe! O ţeavă de gaze s-a fisurat, după ce mai mulţi indivizi au tras de ea, încercând să o fure. 

de Anda Anghelache

la 26.05.2026 , 08:44
"La faţa locului au fost alocate mai multe echipaje din cadrul Inspectoratului. Colegii mei au luat măsura evacuării populaţiei pe o suprafaţă de aproximativ 500 de metri pătraţi, precum şi evacuarea grădiniţei din proximitate, fiind evacuaţi aproximativ 160 de minori", a declarat Ana Maria Stoica, purtător de cuvânt ISU Dobrogea.

Mai multe echipaje ISU s-au deplasat de urgenţă la faţa locului. În urma evaluărilor, aceştia au decis oprirea alimentării cu gaze în zonă, dar şi evacuarea mai multor persoane.

