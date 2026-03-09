Antena Meniu Search
Metoda prin care clienţii Hidroelectrica riscă să rămână fără bani. Avertismentul companiei

Hidroelectrica atrage atenţia asupra apariţiei în mediul online a unor reclame şi platforme care utilizează în mod abuziv numele, identitatea vizuală sau imaginea companiei pentru a promova presupuse oportunităţi de investiţii, precum platforma denumită "Hidroelectrica Edge".

de Alexandru Badea

la 09.03.2026 , 16:08
Compania subliniază, într-un comunicat, că aceste platforme nu îi aparţin şi nu au nicio legătură cu activitatea sau cu ofertele acesteia.

"Astfel de iniţiative reprezintă tentative de fraudă online prin care utilizatorii sunt încurajaţi să transfere bani sau să furnizeze date personale şi bancare, fiind atraşi prin promisiuni de câştiguri rapide sau garantate. Hidroelectrica nu solicită investiţii prin platforme online promovate pe reţelele sociale, prin reclame sponsorizate sau prin mesaje telefonice. De asemenea, compania nu solicită transmiterea de date personale sau bancare prin intermediul unor astfel de canale. Singurul website oficial al companiei este www.hidroelectrica.ro, iar toate informaţiile oficiale despre activitatea, proiectele sau comunicările publice ale companiei sunt publicate exclusiv pe site-ul şi pe canalele oficiale de comunicare ale Hidroelectrica", se menţionează în comunicat.

Reprezentanţii companiei recomandă publicului să manifeste prudenţă faţă de ofertele de investiţii promovate online care utilizează în mod neautorizat numele Hidroelectrica sau al altor companii cunoscute şi care promit câştiguri mari, rapide şi garantate.

"Astfel de scheme pot include reclame înşelătoare, materiale video manipulate sau utilizarea imaginii unor persoane publice din conducerea companiei pentru a crea aparenţa de legitimitate", precizează sursa citată.

Hidroelectrica încurajează utilizatorii care întâlnesc astfel de conţinuturi să le raporteze pe platformele unde apar şi să evite accesarea sau introducerea de date personale pe site-uri suspecte.

Compania cooperează cu autorităţile competente pentru a limita impactul acestor tentative de fraudă şi pentru a proteja publicul împotriva utilizării neautorizate a numelui şi imaginii sale. 

