Termoenergetica Bucureşti începe încărcarea cu apă şi probele de presiune la instalaţiile interioare pentru pregătirea reţelei de termoficare pentru sezonul rece

Termoenergetica anunţă demararea procesului de pregătire a reţelei de termoficare pentru sezonul rece - Profimedia

Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) S.A. anunţă, joi, printr-un comunicat de presă, citat de news.ro, că începând cu data de 23 septembrie 2025, se va realiza încărcarea cu apă a instalaţiilor de alimentare cu energie termică, concomitent cu efectuarea probelor de presiune la instalaţiile interioare.

Potrivit sursei citate, acţiunile sunt necesare în vederea pregătirii reţelei de termoficare pentru noul sezon de încălzire 2025 - 2026.

"Încărcarea cu apă a instalaţiilor se va desfăşura etapizat, pentru a asigura un proces controlat şi sigur. Fiecare asociaţie de proprietari va fi informată în prealabil, prin afişaj la intrarea în imobil, cu privire la data exactă a încărcării instalaţiei, astfel încât să poată lua din timp toate măsurile necesare pentru prevenirea incidentelor", precizează Termoenergetica.

Compania roagă clienţii companiei să se asigure că lucrările la instalaţiile interioare din imobile vor fi terminate în timp util, astfel încât să fie evitate incidentele (inundaţii în apartamente sau în subsolurile blocurilor) ce pot apărea odată cu încărcarea acestora.

Aceeaşi sursă adaugă că data exactă privind începerea furnizării agentului termic pentru încălzire va fi anunţată ulterior, respectiv după îndeplinirea condiţiilor legale.

