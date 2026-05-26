Putin le şterge datoriile ruşilor care vor să lupte în Ucraina

Vladimir Putin a promulgat o lege prin care Rusia va şterge datoriile financiare ale recruţilor angajaţi să participe la ofensiva din Ucraina - un nou exemplu de stimulente ale Kremlinului în vederea recrutării de militari, relatează AFP.

de Redactia Observator

la 26.05.2026 , 13:44
De peste patru ani, Rusia propune salarii atractive şi avantaje sociale persoanelor care se angajează în ofensiva sa la scară mare împotriva Ucrainei, pe care a lansat-o în februarie 2022.

Noua lege, promulgată luni, şterge datorii de până la zece milioane de ruble (aproximativ 120.000 de euro) ale celor care au semnat un conntract cu armata începând de la 1 mai 2026, dacă aceste datorii erau în curs de recuperare judiciară, relatează AFP, citat de News.ro

Această lege prevede de asemenea o posibilă ştergere a datoriilor soţului sau soţiei persoanei care semnează contractul.

Potrivit noii  legi, acest nou contract se semnează pe o perioadă de minimum un an şi implică o participare la ”operaţiunea militară specială” - eufemismul prin care Kremlinul îşi desemnează invazia la scară mare a Ucrainei.

Economia rusă se află pe picior de război de peste patru ani, însă nevoile Forţelor armate primează faţă de cele ale altor sectoare.

Kremlinul depune totodată eforturi să le ofere o ascensiune socială combatanţilor întorşi de pe front, dându-le locuri de muncă de prim-plan în Rusia.

rusia ucraina razboi datorii putin
Au primit "interzis"! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: "Nu e legal"
Îți mai aduci aminte de Nikita, personajul care făcea furori în anii 90? Cum arată și cu ce se ocupă Peta Wilson la 55 de ani
Marius Baciu a luat decizia! Ce se întâmplă dacă pierde barajul cu Dinamo. Ultraşii FCSB-ului, susţinere totală pentru antrenor: "E al nostru! Merită o şansă"
Surse: Nicușor Dan i-a anunțat pe șefii de partide că îl vrea pe Eugen Tomac premier. Discuțiile s-au blocat la variantele de guvern
Cum putea fi evitată tragedia din Bacău, unde un copil a murit în curtea școlii. Raed Arafat a reacționat
