Un TIR a luat foc, în această dimineaţă, pe DN7, între Vărădia de Mureș și Săvârșin, județul Arad. Trei persoane care se aflau în autotrenul cuprins de flăcări au ajuns la spital.

TIR în flăcări, pe un drum din Arad. Autotrenul a luat foc între Vărădia de Mureș și Săvârșin şi a ars complet

Șoferul și cei doi pasageri au reușit să iasă la timp din cabină și sunt în afara oricărui pericol. Cu toate acestea, doi dintre ei au făcut atac de panică și au fost duși la spital pentru evaluări medicale.

TIR în flăcări, pe un drum din Arad

La faţa locului au intervenit pompierii de la Secția Bârzava cu două autospeciale și o ambulanță SMURD, plus o ambulanță SAJ. Când au ajuns echipajele, TIR-ul ardea deja violent.

Articolul continuă după reclamă

Incendiul a fost stins, dar vehiculul s-a făcut scrum.

"În această dimineață, în jurul orei 07:15, pompierii militari arădeni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autotren, pe DN7, între localitățile Vărădia de Mureș și Săvârșin. Pentru misiune au fost alocate forțe și mijloace din cadrul Secției Bârzava, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. La locul evenimentului a fost alocată și o ambulanță SAJ. La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta violent, prin ardere generalizată a întregului autotren. Din fericire, șoferul și cei doi pasageri s-au autoevacuat în condiții de siguranță. Echipajele medicale au acordat asistență celor doi pasageri, care au suferit atac de panică, iar în urma evaluării medicale, aceștia au fost transportați la spital. Incendiul a fost stins, însă autotrenul a fost afectat în totalitate", au transmis reprezentanţii ISU Arad.

Pompierii încearcă acum să stabilească ce a provocat focul.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeți că mâncarea gătită acasă va fi înlocuită de livrările rapide? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰