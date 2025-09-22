Toamna aduce un nou trend în casele românilor. Tot mai multe familii își decorează locuințele după model american, cu dovleci, coronițe colorate și lumânări parfumate. Prețurile pentru decoraţiunile sezonului variază de la câțiva lei, până la sute de lei pentru cei care vor să îşi surprindă cu adevărat musafirii.

Decoruri ca-n filme, dar cu buget adaptat la realitățile de la noi. Așa se pregătesc românii pentru toamnă, un anotimp care devine tot mai mult o ocazie de a-și înfrumuseța locul în care stau sau muncesc.

Cumpărător: Mă uit să pun ceva pe gresia și pe faianța din băi

Reporter: Care au fost ultimele schimbări pe care le-ați făcut?

Articolul continuă după reclamă

Cumpărător: Zugrăvitul, de exemplu, luna trecută. Casa este destul de mare și necesită bani mulți ca să o refaci.

Cât costă decoraţiunile de toamnă în stil american

Cu toate acestea, oamenii sunt dispuşi să facă acest efort de buget pentru un strop de culoare tomnatică.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Prețurile pentru o coroniță de ușă pot depăși 300 de lei, dacă vorbim despre modele artizanale. Un set de lumânări parfumate costă între 30 și 100 de lei, iar aranjamentele cu dovleci ajung chiar și la câteva sute, mai ales dacă sunt realizate manual.

"Tot timpul lumea iese din casă ca să-și înfrumuseţeze casa, să-și cumpere decorațiuni, pahare, flori artificiale" a explicat angajata unui magazin, Marina Ivan.

Florăriile, în pas cu moda

Nici florăriile nu au rămas în urmă.

"Sunt clienți care vor decorațiune însemnând anumite frunze sau tulpini cu frunze pentru casă, pentru împodobirea casei. Asta înseamnă puțin eucalipt" a spus patronul unei florării, Nicu Bocancea.

Pe lângă magazinele de profil, un rol important îl au și platformele online. Influencerii postează clipuri cu idei de decorare, iar românii le pun imediat în practică.

Specialiștii spun că această nevoie de a decora casa ține și de starea de spirit: după vară, oamenii caută să-și facă locuința mai caldă, mai primitoare, ca să-şi păstreze buna dispoziţie. Iar toamna, cu paleta ei de culori, oferă inspirație din plin.

Oana Bogdan Like

Întrebarea zilei Faceţi mai puţine cumpărături online din cauza inflaţiei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰