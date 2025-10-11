Românilor li s-a tăiat pofta de zacuscă şi murături. Deşi pieţele sunt pline ochi de bunătăţi, cumpărătorii nu mai pleacă acasă cu sacoșele pline ca altădată. Iar asta, evident, din cauza sumelor mari de bani pe care trebuie să le scoată din buzunar pentru câteva produse.

Anul acesta, Mihaela a fost mai cumpătată ca niciodată. Pe rafturile din cămară şi-au făcut loc numai câteva borcane. Din cauza scumpirilor, a ajuns să cântărească la virgulă fiecare kilogram de legume cumpărat.

În pieţe, la tarabe, legumele şi fructele sclipesc, dar clienţii ajung doar să le admire şi să treacă mai departe.

Comercianții recunosc şi ei că situţia e total diferită faţă de alţi ani.

Un kilogram de roşii a ajuns să coste între 8 şi 15 lei. Asta în timp ce ardeiul e cu doi lei mai ieftin. Morcovii se vând cu 5 lei per kilogram, iar ceapa cu 4. Gogonelele sunt cele mai ieftine şi se vând cu 3 lei per kilogram.

