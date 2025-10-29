Tomiţă (Thomas), una dintre pisicile date dispărute în urma exploziei care a zguduit un bloc din cartierul Rahova pe 18 octombrie a fost salvată, după zile întregi de încercări de a o recupera. Emoționanta revedere cu stăpâna sa, care a izbucnit în lacrimi la vederea felinei, a înduioşat mii de oameni.

Tomiţă (Thomas), motanul care a stat zile întregi la geamul blocului distrus de deflagraţie, speriat şi singur printre ruine, a fost recuperat de echipele de intervenție.

Operațiunea de salvare a lui Tomiţă nu a fost una ușoară. Oamenii legii și voluntarii au montat cuști-capcană speciale pentru a-l atrage și a-l prinde în siguranță. Un rol esențial în reușita misiunii l-a avut domnul Lupescu, specialist din cadrul Biroului Criminalistică, care a sprijinit demersul cu implicare și dedicare, transmite Asociaţia TNR Capturare Sterilizare Eliberare.

Autoritățile au reuşit să scoată din imobil zeci de animale, papagali, pisici și câini, majoritatea ajungând în grija instituțiilor competente sau fiind înapoiate proprietarilor de drept.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Emoția revederii dintre Thomas și familia sa este sursa de energie de care avem nevoie ca să putem continua", au transmis salvatorii. Imaginile cu stăpâna îmbrățișându-și pisica, copleșită de lacrimi, sunt o mărturie vie a legăturii profunde dintre oameni și animalele lor. În ciuda dezastrului care i-a lăsat pe drumuri şi fără agoniseala strânsă în ani de muncă, o familie a primit speranţa de care avea nevoie.

"Thomas a ajuns inapoi la noi. Milioane de multumiri Asociatia TNR Capturare Sterilizare Eliberare , politiei, pompierilor, jandarmilor, primariei capitalei si tuturor celor care au dus la salvarea lui", a transmis stăpâna motanului.

Deși Thomas este acum în siguranță, eforturile echipelor de salvare şi ale voluntarilor nu s-au încheiat.

"Mai sunt câteva suflete de salvat de acolo. Nu ne dăm bătuți", au declarat reprezentanţii asociaţiei.

Larisa Andreescu Like Larisa Elena Andreescu face parte din echipa Observator de peste 8 ani şi este în prezent Editor de Content pentru site-ul observatornews.ro. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că trebuie continuate demersurile de eliminare a pensiilor speciale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰