Pericol uriaş pe rafturile magazinelor din România. Tone de portocale pline de pesticide periculoase au ajuns la vânzare. Importatorii au schimbat ambalajele şi etichetele pentru a lăsa impresia că fructele provin din Grecia, deşi fuseseră importate din Egipt. Poliţiştii au sigilat astăzi mai multe depozite şi i-au ridicat pe importatori pentru audieri.

Doi importatori au profitat de perioada sarbatorilor de iarna, când cele mai consumate fructe sunt portocalele si au introdus pe piaţă produse toxice. Ca să scape de controale şi să intre pe piaţă au falsificat acte şi etichete. Aşa au aprovizionat mai multe magazine ale unui mare lanţ de hipermarketuri cu 12 tone de portocale. Cand si-au dat seama, comerciantii au retras citricele de la raft si au alertat autorităţile. Politistii au intrat astăzi peste importatori.

Cei doi importatori sunt cercetaţi pentru evaziune fiscală şi fals sub semnătură privată

Polițiștii au făcut percheziții și aici la depozitul importatorilor, unde erau ținute fructele și legumele pe care le vindeau mai departe în magazine. Se vor lua mostre de aici și vor fi testate la laborator pentru a vedea dacă și acest lot conține pesticide. Importatorii au pretins că fructele provin din Grecia şi nu din Egipt, unde sunt alte norme sanitare. "Substituirea mărfurilor s-ar fi realizat pe de-o parte în scopul ascunderii conţinutului ridicat de pesticide, cu mult peste media admisă în normele legale, iar pe de altă parte ca aceste produse să poată fi comercializate către populaţie", a declarat Crina Eşanu, purtător de cuvânt Poliţia Capitalei.

Concret, citricele aveau de două ori peste nivelul de pesticide admis în Uniunea Europenă. "Când aducem produsele din anumite ţări, în cazul de faţă Egipt dar putem să vorbim şi de ţările Mercosur, când le aducem acele produse pot avea depăşiri pe anumiţi compuşi. De compuşi care nu sunt în legislaţia statului respectiv conform cu legislaţia europeană", a declarat Alexandru Cîrîc, director ICA. Ce e mai rău, spun specialiştii, e că fructele îmbibate cu pesticide arată la fel de bine, dar sunt otravă pentru organism.

"Ele produc disfunctie endocrinologica pentru ca seamana ca structura cu hormonii corpului si pot produce tulburari endocrine, afecteaza fertilitatea masculina si feminina, iar in unele studii exista corelatii intre expunerea la pesticide si dezvoltarea unor forme de cancer", a declarat Radu Ţincu, toxicolog. Avocata importatorilor susţine că nu a fost un act intenţionat ci o greşeală. "Pe perioada sărbătorilor de iarnă din 2021, societatea a achiziționat mai multe tiruri din Grecia și evident că la mână, la momentul etichetării, s-a realizat această greșeală. De la acel moment și până azi, societatea pe care o reprezint nu a mai fost supusă niciunei sancțiuni", a declarat Alina Arsenie, avocata importatorilor.

Pericolul fructelor cu pesticide e cu atât mai mare cu cât în Campania Observator "Ce ne puneţi în mâncare?", am descoperit până şi în limonadă substanţe toxice provenite din citrice. "Marea majoritatea provin din coaja citricelor, este imazalilul prezent la toate, pesticid care este folosit pentru tratarea cojii. Acest fresh de lămâie este un adevărat cocktail de pesticide", a declarat Alexandru Cîrîc, director ICA. Cei doi importatori sunt cercetaţi pentru evaziune fiscală şi fals sub semnătură privată.

