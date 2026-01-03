Şi-acum despre un fenomen care ia amploare şi devine tot mai greu de controlat, furturile online. Oamenii se trezesc că își pierd conturile fără să facă nimic. O parolă mai slabă poate fi singura greşeală, şi un cont de e-mail e preluat în câteva minute. Odată cu el, informaţii personale preţioase ajung la hoţi.

Specialiștii în securitate cibernetică au făcut un top al celor mai întâlnite tipuri de fraudă din online din 2025 și spun că acestea sunt tot mai simple și tot mai rapide.

Pe primul loc sunt parolele slabe. Atacatorii pornesc de la adresa de e-mail și încearcă mai multe parole. Iar dacă acestea sunt ușor de ghicit, bineînțeles că pentru ei este foarte simplu să preia conturile noastre. O altă metodă foarte des întâlnită este aceea prin care suntem rugați să votăm pentru un anumit concurs. Mesajul pare că vine din partea unor prieteni sau a unor apropiați, însă în realitate mesajele sunt trimise de acești atacatori. Oamenii sunt rugați să acceseze un link și ulterior ajung pe site-uri false iar conturile lor sunt preluate de atacatori.

În top apar și site-uri false de investiții sau site-uri false ale unor filme sau companii care promit câștiguri substanțiale. Iar pentru a nu cădea în plasa acestor atacatori, specialiștii spun că este foarte simplu, trebuie să avem parole complicate, dar să avem și autentificarea în doi pași activată.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

