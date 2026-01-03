Fraudele online sunt tot mai greu de recunoscut. Anul trecut, mii de români au fost păcăliţi de hoţi digitali care s-au folosit de inteligenţa artificială pentru a fura banii din conturi. Specialiștii au făcut un top al celor mai întâlnite metode şi vin si cu solutii simple, care să ne protejeze de escroci.

Din grabă sau neglijenţă, românii au ajuns să își piardă conturile cu un simplu click.

"Una dintre cele mai întâlnite fraude online din 2025, care a făcut mii de victime, este cea a votului la concurs. Mesajul vine de la o persoană cunoscută care ne cere să votăm un copil sau un prieten la un concurs de dans, spre exemplu. Cine a apăsat pe link să voteze, a fost nevoit sa introducă numărul de telefon și un cod primit prin SMS", a transmis reporterul Observator Ana Grigore.

Din acel moment atacatorii au preluat controlul conturilor de WhatsApp și le-au folosit pentru a trimite mesaje către toate contactele victimei, prin care cereau bani. Inclusiv fostul şef DIICOT, Daniel Horodniceanu, a picat anul trecut în plasa hackerilor.

"Mesajele alea nu erau trimise de mine, erau trimise de persoane care s-au logat de la distanţă pe aplicaţia mea WhatsApp şi după aia au trimis tuturor contactelor mele, care sunt undeva spre 1700 de contacte", a declarat Daniel Horodniceanu, fost şef DIICOT.

O altă metodă care a facut sute de victime este cea a codurilor QR false, lipite în parcări. Şoferii care voiau sa plătească erau de fapt direcţionaţi pe o aplicaţie care doar semăna cu cea originală. În realitate, îşi trimiteau datele bancare unor escroci.

"Trebuie sa învățăm să ne descurcăm în această nouă lume complicată. S-a upgradat foarte rapid zona infractionalităţii digitale folosind instrumentele de inteligenţă artificială", a declarat expertul digital Dragoş Stanca.

Tot cu ajutorul inteligenței artificiale au fost perfecționate și metode mai vechi de fraudă. Infractorii pot clona voci, se pot da drept membri ai familiei sau reprezentanți ai unor instituții, mizând pe emoție și pe urgența situaţiei inventate. Sunt însă metode simple prin care putem afla imediat dacă apelantul este un escroc.

"De exemplu între membrii familiei puteți să aveți un cuvânt cheie, numele pisicii bunicii, de exemplu, pe care evident un infractor digital nu are cum să-l știe, și să întrebați: Mamă, tată, fiule, dacă chiar ești tu, zi-mi parola. În momentul acela, evident, lucrurile se rezolvă", a precizat Dragoş Stanca.

Pe lista celor mai frecvente fraude se mai află și cele care folosesc site-urile false. Acestea imită paginile oficiale ale unor bănci sau firme cunoscute. Atenţie şi pe ce ad-uri facem click. Unele reclame sponsorizate pot duce către pagini clonă, identice cu cele reale. Specialiștii recomandă să folosim parole complexe, pe care sa le schimbăm in fiecare lună si să activăm autentificarea în doi pași pentru toate conturile importante.

