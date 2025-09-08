Tot mai mulţi români preferă să îşi planifice singuri vacanţele

Încredinţaţi că ştiu cel mai bine ce îşi doresc în materie de concedii, mai mult de jumătate dintre români îşi organizează vacanţele după bunul plac şi în funcție de banii din cont.

Ei îşi aleg destinaţii, caută oferte şi vânează reduceri sau chilipiruri pe internet. Şi în timp ce vacanţa perfectă se conturează la preţuri din ce în ce mai mici, agențiile de turism pierd teren și se clatină sub datorii de miliarde.

Un sondaj arată că românii sunt tot mai atenți la bani atunci când vine vorba despre vacanţe. Doar 13% mai merg la agenții de turism, iar alți 5% merg pe mâna prietenilor.

Iar asta se vede și în piață. Agențiile au datorii de peste 2,3 miliarde de lei și profituri în scădere. Practic, businessul clasic din turism e în picaj. Rezervarea prin agenție e comodă, dar scumpă și restrictivă. Pe cont propriu e mai ieftin și mai liber, dar consumă timp și vine cu riscuri.

Articolul continuă după reclamă

Pentru cei care își fac singuri planurile: comparați prețurile pe site-uri ca Skyscanner sau Momondo și fiți flexibili la date. O zi în plus sau în minus poate însemna chiar 40% mai ieftin.

Majoritatea românilor se mulțumesc cu vacanțe scurte, de 3-4 zile. Doar 15% își permit două săptămâni, iar jumătate au rămas în țară, pe litoral sau la munte. Nu din patriotism, ci pentru că nu au avut bani de mai mult.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Susţineţi protestul profesorilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰