Exasperați de traficul infernal, din ce în ce mai mulți clujeni lasă maşinile în parcare şi se urcă în mijloacele de transport în comun. Anul trecut, clujenii au ales sa calatoreasca cu mijloacele de transport in comun de 233 milioane de ori, cu aproape 40 milioane in plus fata de 2023 si cu 60% mai mult decat in 2021, cand inca pandemia ne facea sa evitam locurile aglomerate. In 2024, autobuzele si tramvaiele companiei de transport au facut peste 20 milioane de km, adica ocolul pamantului de 500 ori.

Un singur autobuz încărcat cu pasageri ar putea scoate din trafic 70 de maşini

Nu doar economia de timp i-a convins pe călători. Mijloacele de transport moderne şi ofertele puse la bătaie de compania de transport în comun au fost argumente la fel de convingătoare. "Sunt situaţii în care cei care folosesc transportul public ajung mai repede decât cei care folosesc maşina personală", a declarat Dan Tarcea, viceprimar Cluj. In acest park&ride cu 800 locuri de la marginea orasului, cei care vin la Cluj isi pot lasa masina platind doar 2 lei pentru 6 ore si 5 lei pentru 12 ore. In plus, in tarif sunt incluse si calatoriile pe autobuzele care opresc in statia aflata la doar cativa metri distanta.

Cum numărul de locuri de parcare din centrul oraşului e redus, iar tarifele ... importante, mulţi aleg această variantă. Printre ei şi Ioan care a renunțat la mașină de câțiva ani. În celălat capăt al ţării, la Constanţa, lucrurile nu merg la fel de bine. Deşi este oraş turistic, în 2024 numărul celor care au ales mijloacele de transport în comun este de aproape 5 ori mai mic decât la Cluj-Napoca. "Prioritate are în municipiul Constanţa înlocuirea flotei care este deja îmbătrânită", a declarat Sorin Petrică Țuțuianu, director CT BUS.

Studiile arată că un singur autobuz încărcat cu pasageri ar putea scoate din trafic 70 de maşini.

