Toto Dumitrescu rămâne în arest la domiciliu. În faţa jurnaliştilor, actorul a găsit şi o explicaţie pentru fuga de la locul accidentului. Dă vina pe consumul de droguri şi recunoaşte că a fost un gest lipsit de moralitate. Neagă, în continuare, că ar fi fost drogat când s-a urcat la volan.
În cele trei săptămâni care s-au scurs de la accidentul în care a fost implicat în cartierul Primăverii, Dumitrescu Junior a găsit o explicaţie pentru fugă.
"A fost un gest lipsit de moralitate să plec de la locul accidentului, nu am fugit. Eu am o fobie de accidente. Când am fost mic, am fost implicat într-un accident. A fost un accident rutier cu mătuşa mea în maşină. Eram foarte mic, am dat cu capul de bord, deşi aveam centura", a declarat Toto Dumitrescu.
De data asta, el e protagonistul principal. Fiul fotbalistului Ilie Dumitrescu este acum cercetat şi pentru conducere sub influenţa drogurilor, pe lângă fuga de la locul accidentului. Poziţia actorului este aceeaşi. Susţine că a consumat cocaină după eveniment.
"Buletinul analizelor toxicologice primit de poliţiştii Brigăzii Rutiere arată însă că actorul ar fi consumat droguri înainte de accident. Importantă în dosar va fi expertiza medico-legală care va stabili dacă Toto Dumitrescu avea sau nu capacitatea de a conduce afectată din cauza substanţelor interzise", a transmis reporterul Observator Denisa Dicu.
Toto Dumitrescu s-ar confrunta cu tensiuni şi în viaţa personală. Le-ar fi cerut judecătorilor să îşi schimbe adresa în care să rămână în arest la domiciliu, după ce s-ar fi certat cu mama lui.
