România miroase astăzi a scorțișoară, miere și nucă proaspăt măcinată. Este 9 martie, ziua în care tradiția se împletește cu gustul copilăriei. Femeile pregătesc cu grijă mucenici, păstrând vie o sărbătoare importantă din calendarul ortodox.

Gospodinele și-au pus șorțurile și s-au apucat de treabă, iar aroma aluatului proaspăt scos din cuptor a umplut bucătăriile. Ca în fiecare an, mucenicii, cunoscuți și sub numele de sfințișori, sunt nelipsiți de pe mesele românilor. Tradiția cere ca ei să fie 40 la număr. Rețeta diferă de la o regiune la alta. Dacă în Muntenia, mucenicii sunt fierți într-un sirop aromat, cu nucă, miere și scorțișoară, în Moldova, în schimb, mucenicii sunt frământaţi şi copți la cuptor, apoi unși cu miere și presărați din belșug cu nucă măcinată. Aceşti mucenici, însă, au devenit, în timp, un simbol culinar cunoscut în toată țara, fiind una dintre cele mai apreciate tradiţii pregătite pe 9 martie.

Pe 9 martie, se aprinde focul în curte pentru purificare

"Am terminat și mucenicii, am făcut curățenia de primăvară, am afumat gospodăria pentru prosperitate și protecție pe tot anul și hai să servim un mucenic alături de un pahar de vin proaspăt", a declarat Oana Păunescu, gospodină. Bărbații trebuie să bea 44 de pahare de vin. Tot pe 9 martie, se aprinde focul în curte pentru purificare. "Rolul focului este de a încălzi, de a învia natura cu toate aspectele sale, de a răspunde și de a înlătura frigul iernii", a declarat Albinel Firescu, specialist artă şi etnografie.

Articolul continuă după reclamă

Mucenicii sunt preparați în amintirea celor 40 de martiri care s-au sacrificat pentru credință. "Și-au dat viața pentru credința în Hristos, cu toate că au fost ademeniți și atrași ca să se lepede de credință, iar biserica noastră i-a trecut în rândul sfinților pentru că și-au dorit să moară pentru Hristos", a declarat Viorel Pupăză, preot. De asemenea, tot la această dată, calendarul popular consemnează începutul anului agricol.

Laura Ilioiu Like

Întrebarea zilei Credeți că ar putea trece carburanții de 10 lei litrul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰