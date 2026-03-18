Trafic blocat pe A3 Bucureşti-Ploieşti, după ce unui camion i-a explodat un cauciuc şi a blocat ambele sensuri

Circulaţia rutieră a fost blocată, miercuri, pe autostrada A3 Bucureşti-Ploieşti, în zona localităţii Gruiu, judeţul Ilfov, după ce un camion s-a răsturnat pe ambele sensuri de deplasare, în urma exploziei unui cauciuc. Valorile de trafic sunt în creştere, anunţă Centrul Infotrafic.

de Redactia Observator

la 18.03.2026 , 13:30
Trafic blocat pe A3 Bucureşti-Ploieşti, după ce unui camion i-a explodat un cauciuc şi a blocat ambele sensuri - Trafic blocat pe A3 Bucureşti-Ploieşti, după ce unui camion i-a explodat un cauciuc şi a blocat ambele sensuri

Potrivit IPJ Ilfov, poliţişti din cadrul Biroului de Poliţie al Autostrăzii A3 s-au sesizat din oficiu cu privire la accidentul produs în zona localităţii Gruiu, km 35, pe sensul de deplasare către Ploieşti, în care a fost implicat un ansamblu auto, fără încărcătură, care s-ar fi răsturnat pe carosabil, în urma exploziei unui pneu.

Camionul s-a răsturnat pe carosabil şi a blocat ambele sensuri de mers

În urma incidentului, nu au rezultat victime, ambele benzi de circulaţie au fost blocate, iar traficul pe sensul către Bucureşti este restricţionat.

 Poliţiştii rutieri acţionează pentru asigurarea zonei, fluidizarea traficului şi îndepărtarea vehiculului de pe partea carosabilă. Pe autostrada A 3 Bucureşti-Ploieşti, la kilometrul 35, în zona localităţii Gruiu, judeţul Ilfov, s-a produs o explozie la anvelopa unui camion (fără încărcătură), care se deplasa către Ploieşti. Ca urmare, camionul s-a răsturnat pe carosabil, blocând ambele sensuri de mers. 

Observator » Evenimente » Trafic blocat pe A3 Bucureşti-Ploieşti, după ce unui camion i-a explodat un cauciuc şi a blocat ambele sensuri
