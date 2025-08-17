Calvar la întoarcerea din minivacanţă! Pe Valea Prahovei şi între staţiunile de la mare, turiştii au pierdut ore întregi din cauza aglomeraţiei. Minivacanţa de Sfânta Marie s-a încheiat, aşa că astăzi toată aglomeraţia din staţiunile montane şi în speciale cele de pe litoral s-a mutat pe şosele. La munte, pe DN1, s-a circulat bară la bară, iar poliţiştii le-au recomandat şoferilor rute alternative. Trafic infernal a fost şi între staţiunile de pe litoral, după cel mai aglomerat weekend din tot sezonul estival. La fel de aglomerat a fost pe Autostrada Soarelului, acolo unde a avut loc chiar şi un accident. 1.300 de şoferi au rămas fără permis de conducere, cei mai mulţi pentru că au depăşit limita de viteză ori s-au urcat băuţi la volan

"Am făcut o oră 2 kilometri. Cred că până în Agigea, până în autostradă, mai facem încă 2-3 ore. Probabil ne aşteaptă un drum lung de 7-8 ore până acasă în Bucureşti", a declarat un șofer.

Haosul a început în jurul prânzului, după ce mii de turişti au predat camera de la hotel şi au plecat spre casă. Pe şoseaua care leagă staţiunile din sudul litoralului de Constanţa a fost aglomeraţie infernală. Cel mai rău - între Tuzla şi Agigea. Maşinile au stat pe loc zeci de minute până să îşi facă loc pe drumul naţional.

1.300 de şoferi au rămas fără permis de conducere

Aglomeraţia a înaintat, apoi, pe Autostrada Soarelui, iar lucrurile s-au complicat din cauza unui accident. Circulaţia a fost îngreunată din cauza unui accident în care au fost implicate trei maşini. Încă o zonă critică a fost la staţia de taxare de la Feteşti, unde poliţiştii rutieri au instalat şi filtre pentru a-i opri pe şoferii care ar fi putut provoca accidente.

Trafic greu a fost şi pe Valea Prahovei. Maşinile s-au aliniat în coloane kilometrice pe sensul spre Bucureşti, între Predeal şi Buşteni. În minivacanţa de Sfânta Marie, peste 9 mii de poliţişti au fost prezenţi pe şosele, în zonele aglomerate şi în staţiuni.

Dificil a fost astăzi şi pentru cei care au plecat de la mare cu trenul. Circulaţia a fost întreruptă din cauza unui incendiu de vegetaţie în apropiere de Medgidia. Cel puţin garniturile au acumulat mari întârzieri.

