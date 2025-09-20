Video Tragedie în Arad. Un tânăr de 22 de ani a murit după ce s-a răsturnat cu mașina într-o curbă
Un accident grav a avut loc sâmbătă dimineaţă, între localitățile Apateu-Satu Nou. Un tânăr de 22 de ani, din comuna Mişca, ar fi pierdut controlul maşinii pe care o conducea într-o curbă şi s-ar fi răsturnat. Din păcate tânărul nu a putut fi salvat.
"În această dimineaţă, în jurul 5:50, între localităţile Apateu-Satu Nou, a avut loc un accident cu consecinţe grave. Din cercetările efectuate la faţa locului, a reieşit că un tânăr de 22 de ani, din Mişca, în timp ce conducea un autoturism, într-o curbă ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi s-a răsturnat", a transmis IPJ Arad.
În urma accidentului, conducătorul autovehiculului a decedat.
Polițiștii continuă cercetările, pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea accidentului.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰