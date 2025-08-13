Tragedie în judeţul Mehedinţi! Două persoane au murit, iar alte două au fost rănite, după ce şoferul unei maşini a pierdut controlul volanului şi a intrat în maşina Poliţiei de Frontieră. Medicii nu exclud varianta ca bărbatul să fi suferit un infarct înainte de accident.

Şoferul în vârstă de 76 de ani se afla pe drumul dintre localităţile Dubova şi Sviniţa, atunci când a pierdut controlul volanului. Iar de aici şi până la tragedie a fost un pas: bărbatul a intrat în plin în maşina Poliţiei de Frontieră, parcată lângă marginea drumului.

Impactul a fost atât de puternic încât pompierii au intervenit de urgenţă ca să scoată victimele prinse sub fiare.

"Misiunea a fost destul de dificilă, fiind persoanele încarcerate, am acţionat pentru descarcerare şi extracţie apoi monitorizare şi manevre de până la sosirea medicului care a şi declarat decesul", a transmis Liviu Mirel Petria, comandant echipaj Secția de Pompieri Orșova.

Cum s-a produs accidentul

Primele date din ancheta poliţiştilor arată că şoferul a lovit parapetul de pe marginea şoselei, atunci când a intrat pe sens opus. Alături de el, în maşină, se afla şi o femeie de 66 de ani. Medicii nu au mai putut face nimic să o salveze.

"Noi când am ajuns erau deja semnele morţii instalate şi am declarat decesul. Probabil un infarct s-a întâmplat la conducătorul auto", a declarat Aurora Grămescu, medic SAJ Mehedinţi.

Doi poliţişti de frontieră, care se aflau în autospecială în momentul impactului au avut nevoie de îngrijiri medicale. Unul dintre ei a fost transportat la spital cu un elicopter SMURD din cauza rănilor suferite.

Poliţiştii au deschis un dosar penal şi încearcă acum să stabilească cum s-a produs accidentul.

