Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Tragedie în Mehedinţi. Doi morţi şi doi răniţi, după ce un şofer a lovit maşina Poliţiei de Frontieră

Tragedie în judeţul Mehedinţi! Două persoane au murit, iar alte două au fost rănite, după ce şoferul unei maşini a pierdut controlul volanului şi a intrat în maşina Poliţiei de Frontieră. Medicii nu exclud varianta ca bărbatul să fi suferit un infarct înainte de accident.

de Redactia Observator

la 13.08.2025 , 08:50

Şoferul în vârstă de 76 de ani se afla pe drumul dintre localităţile Dubova şi Sviniţa, atunci când a pierdut controlul volanului. Iar de aici şi până la tragedie a fost un pas: bărbatul a intrat în plin în maşina Poliţiei de Frontieră, parcată lângă marginea drumului.

Impactul a fost atât de puternic încât pompierii au intervenit de urgenţă ca să scoată victimele prinse sub fiare.

"Misiunea a fost destul de dificilă, fiind persoanele încarcerate, am acţionat pentru descarcerare şi extracţie apoi monitorizare şi manevre de până la sosirea medicului care a şi declarat decesul", a transmis Liviu Mirel Petria, comandant echipaj Secția de Pompieri Orșova.

Cum s-a produs accidentul

Primele date din ancheta poliţiştilor arată că şoferul a lovit parapetul de pe marginea şoselei, atunci când a intrat pe sens opus. Alături de el, în maşină, se afla şi o femeie de 66 de ani. Medicii nu au mai putut face nimic să o salveze.

"Noi când am ajuns erau deja semnele morţii instalate şi am declarat decesul. Probabil un infarct s-a întâmplat la conducătorul auto", a declarat Aurora Grămescu, medic SAJ Mehedinţi.

Doi poliţişti de frontieră, care se aflau în autospecială în momentul impactului au avut nevoie de îngrijiri medicale. Unul dintre ei a fost transportat la spital cu un elicopter SMURD din cauza rănilor suferite.

Poliţiştii au deschis un dosar penal şi încearcă acum să stabilească cum s-a produs accidentul.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident auto politia de frontiera morti raniti infarct victime mehedinti
Înapoi la Homepage
Milionarul român cu trei pensii a dat cărţile pe faţă! Ce salariu are, de fapt, Gino Iorgulescu. A spulberat misterul
Milionarul român cu trei pensii a dat cărţile pe faţă! Ce salariu are, de fapt, Gino Iorgulescu. A spulberat misterul
Adevărul despre relația pe care Oana Roman o are cu fratele ei vitreg. Fiul lui Petre Roman e cu 35 de ani mai tânăr decât ea
Adevărul despre relația pe care Oana Roman o are cu fratele ei vitreg. Fiul lui Petre Roman e cu 35 de ani mai tânăr decât ea
Președinta Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, acuzată că a încălcat chiar legea achizițiilor publice. Cui trebuie să plătească despăgubiri Iuliana Feclistov
Președinta Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, acuzată că a încălcat chiar legea achizițiilor publice. Cui trebuie să plătească despăgubiri Iuliana Feclistov
Comentarii


Întrebarea zilei
Ați plătit vreodată analize care ar fi trebuit decontate de stat?
Observator » Evenimente » Tragedie în Mehedinţi. Doi morţi şi doi răniţi, după ce un şofer a lovit maşina Poliţiei de Frontieră