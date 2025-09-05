Video Tragedie în Neamţ. Un bărbat de 47 de ani a murit după ce a căzut 5 metri în gol
Tragedie în Târgu-Neamț.
- Tragedie în Neamţ. Un bărbat de 47 de ani a murit după ce a căzut 5 metri în gol
Un bărbat de 47 de ani, angajat al unei firme de telecomunicații, și-a pierdut viața după ce a căzut în gol de la aproape cinci metri înălțime. Din păcate, echipajele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Polițiștii au deschis un dosar penal.
"Se continuă cercetările cu privire la săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă și neluarea sau nerespectarea măsurilor de securitate în muncă", a declarat Ramona Ciofu, purtător de cuvânt IPJ Neamţ.Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰