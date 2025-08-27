Un copil de doar trei ani a murit în această dimineaţă după ce două maşini s-au ciocnit pe o şosea din judeţul Vâlcea. Alte şapte persoane au fost rănite şi transportate la spital. În momentul impactului copilul nu era asigurat într-un scaun special. Medicii l-au resuscitat minute în şir la faţa locului, însă din cauza rănilor grave, a murit la spital.

Accidentul a avut loc în această dimineață în localitatea Bujoreni din județul Vâlcea. Impactul s-a produs între două autoturisme în care se aflau 8 persoane. Toate persoanele au fost evaluate medical, iar mai apoi transferate la spital pentru îngrijiri.

La fața locului a fost găsit și un minor aflat în stop cardio-respirator. Este vorba despre un copil de numai 3 ani, pentru care, din păcate, nu s-a mai putut face nimic. Potrivit informațiilor, copilul nu era securizat într-un scaun special, iar în momentul impactului a fost proiectat în parbriz.

Celelalte persoane care au ajuns la spital sunt în stare stabilă și se află în afara oricărui pericol.

Din primele date, accidentul ar fi fost provocat de nerespectarea distanței față de autoturismul din față. Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii accidentului.

Mai mult, în cursul acestei zile a fost lansat și un apel către părinți și bunici să folosească scaunele speciale pentru copii. Potrivit legii, copiii de până la 3 ani trebuie să stea obligatoriu în astfel de scaune, iar cei mai scunzi de 135 cm nu au voie să circule pe scaunul din față.

