Scene terifiante la Arad. Un tramvai fără vatman a pornit singur şi a gonit aproape un kilometru prin oraş, trecând prin intersecţii şi peste treceri de pietoni, sub privirile îngrozite ale oamenilor. S-a oprit doar după ce a izbit violent două maşini şi un alt tramvai aflat în staţie. Şapte persoane, printre care şi o familie cu un copil mic, au ajuns la spital.

Incidentul a avut loc în cartierul Aurel Vlaicu. Prima ipoteză ar fi că vatmanul, la coborâre din cabină, a atins din greșeală maneta de pornire. Bărbatul și-a alertat colegii, însă vagonul pornise deja la drum, necontrolat.

"S-a dus tramvaiul fără vatman. S-a urcat sus să regleze tramvaiul ca să poată să pornească", a povestit un martor.

Două maşini lovite în drum, printre victime o familie cu un copil mic

Articolul continuă după reclamă

În drumul său, vagonul a acroşat două maşini. O familie cu un copil mic se afla într-unul dintre autoturisme. Şi-a continuat apoi drumul până în staţie, unde a intrat violent în tramvaiul oprit, rănind 4 pasageri, dar şi pe vatmanul garniturii. În total, şapte persoane au ajuns la spital.

"Am simţit doar o izbitură în spate. Prima senzaţie am crezut că nu e izbitură, că a căzut ceva pe tramvai. Dar, după aceea, de la izbitură s-a deschis uşa de la cabină şi am văzut vagonul din spate plantat în ăsta. M-am speriat, fiind cu călători în tramvai", a explicat Florin Rus, vatman.

"A închis vatmanul uşa să plecăm şi noi şi, în următoarele secunde, ne-am lovit din spate extraordinar de tare, o bubuitură foarte puternică. Am venit cu spatele şi am dat cu ceafa în spate, cum ar veni. O femeie a căzut acolo jos în tramvai", a declarat Vasile Balotă, călător.

Ipoteza anchetatorilor: o eroare umană

"Presupunem că este vorba de o eroare umană. Vagonul se afla într-o zonă fără curent şi în momentul în care a fost ajutat din spate, în momentul în care a ajuns în zona cu curent, nu mai era vatmanul, fiind maneta pusă pe mers, a pornit fără... De 35 de ani lucrez în compania de transport şi nu am mai auzit aşa ceva", a transmis Mariana Birău, CTP Arad.

Compania de transport a declanşat o anchetă internă, iar poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Mâncaţi zilnic 5 porţii de fructe și legume? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰