Tramvai scăpat de sub control în Arad, după ce vatmanul a coborât din el. A lovit alt tramvai și două mașini

Două tramvaie au fost implicate miercuri într-un accident în Arad, pe Calea Aurel Vlaicu.

Din primele informaţii, vatmanul din primul tramvai ar fi coborât să inspecteze garnitura, în condiţiile în care auzise un zgomot puternic pe vagon. În acel moment, tramvaiul ar fi pornit de pe loc şi ar fi circulat aproximativ 500 de metri, până când s-a oprit într-un alt tramvai care trecea prin intersecţie.

Primul tramvai ar fi acroşat şi câteva maşini până să se oprească în al doilea tramvai.

Patru victime au fost asistate de echipajele medicale la fața locului. În final, şapte persoane au ajuns la spital pentru verificări şi îngrijiri.

O femeie şi un copil au fost, de asemenea, transportaţi la spital pentru verificări, după ce maşina în care se aflau a fost acroşată de tramvai.

La locul accidentului au intervenit o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD, o autospecială Transport Personal și Victime Multiple și o ambulanță SMURD Terapie Intensivă Mobilă.

