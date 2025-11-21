Antena Meniu Search
Jandarmii montani din Rânca au oprit un transport ilegal de lemne în zona Baia de Fier. În timpul unei patrulări în pădure, jandarmii au descoperit un camion format din cap tractor şi semiremorcă încărcat cu material lemnos. Au verificat transportul în aplicația SUMAL Control și au constatat imediat că lemnele erau transportate ilegal. 

de Laura Ilioiu

la 21.11.2025 , 10:06

La fața locului a fost chemat un reprezentant al Ocolului Silvic Polovragi, care a măsurat încărcătura. După descărcare și cubare, s-a stabilit că camionul transporta 38,86 metri cubi de lemn fără acte. Cantitatea a fost predată în custodie Ocolului Silvic Polovragi.

Cantitate mare de lemn fără acte, oprit în Rânca

Polițiștii din Novaci au ajuns și ei la faţa locului și au început procedurile legale. Jandarmii au întocmit documentele de sesizare pentru infracțiunea de transport de material lemnos fără avize, prevăzută de Codul Silvic: "Transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase neînsoţite de avizul de însoţire a materialelor lemnoase sau fără provenienţă legală". Dosarul a fost trimis către polițiști pentru continuarea cercetărilor.

Autoritățile reamintesc cetățenilor că transportul ilegal de lemn este infracțiune și îi încurajează să sune la 112 dacă observă astfel de situații.

