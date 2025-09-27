Coşmar pentru mai multe familii din Bistriţa-Năsăud! Un incendiu devastator a ars din temelii 3 case care făceau parte din acelaşi imobil.

Aproape 30 de oameni locuiau acolo. Flăcările s-au extins rapid şi au făcut scrum 400 de metri pătraţi în câteva minute. Imaginile filmate de martori au surprins amploarea dezastrului.

Acoperișurile și fațadele a două gospodării din apropiere au fost şi ele afectate, însă pompierii au acţionat prompt şi au reușit să limiteze extinderea focului.

Flăcările au izbucnit în podul uneia dintre case, cel mai probabil de la un coș de fum neizolat. Din fericire nu s-a înregistrat nicio victimă.

