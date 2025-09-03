Trei morţi şi 16 răniţi. Este bilanţul tragic al unui accident produs în judeţul Botoşani între un microbuz şi un autoturism. Şoferul maşinii ar fi adormit la volan, spune unul dintre pasageri. Autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie.

Accidentul a avut loc pe DN 24 C, între localitățile Românești și Dămideni. Un autocar cu 17 persoane s-a izbit de un autoturism în care se aflau alte cinci.

Pompierii ajunşi la faţa locului au descarcerat şapte persoane, patru din maşină şi trei din microbuz.

"În accident au fost implicate 21 de persoane (4 aflate în autoturism şi 17 în microbuz), dintre care 3 victime se află în stop cardio-respirator, fiind cu manevre de resuscitare în curs. Toate celelalte persoane se află în evaluare medicală la faţa locului", a precizat ISU Botoşani.

Toate cele trei victime aflate în stop cardio-respirator au decedat. Cei trei morţi erau din autoturism. Şoferul ar fi adormit la volan.

Având în vedere numărul persoanelor implicate, la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție, astfel că la fața locului intervin numeroase echipaje de ambulanță.

"Pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la faţa locului au fost mobilizate 1 autospecială de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 1 Unitate de Terapie Intensivă Mobilă 3 ambulanţe SMURD şi 1 autospecială pentru transport personal şi victime multiple", a transmis ISU Botoșani.

Totodată, în sprijin s-a alocat şi un elicopter SMURD, care a peluat o persoană în stare gravă şi a transportat-o la UPU Iaşi. Alte 15 persoane au fost transportate cu ambulanţele la UPU Botoşani.

Planul Roşu de Intervenție a fost dezactivat începând cu ora 09.40.

