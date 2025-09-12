Trei persoane rănite într-un accident produs în Timiş. Un copil de 4 ani şi un adolescent, printre victime

Trei persoane, între care un copil de patru ani, au fost rănite într-un accident produs într-o localitate din Timiș, după ce un șofer de 42 de ani a intrat cu mașina într-un autoturism condus de o tânără de 27 de ani. Polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, potrivit Mediafax.

3 persoane rănite într-un grav accident produs în Timiş. Un copil de 4 ani şi un adolescent, printre victime - Shutterstock

Un accident rutier a avut loc în localitatea Remetea Mare, din județul Timiș, unde un bărbat de 42 de ani, aflat la volanul unui autoturism, a intrat în coliziune cu o mașină condusă regulamentar pe DN 6, din direcția Lugoj spre Timișoara, de o tânără de 27 de ani, anunță IPJ Timiș.

În urma impactului au fost rănite trei persoane: șoferița de 27 de ani, pasagerul acesteia, un adolescent de 17 ani, precum și un copil de 4 ani, pasager în mașina condusă de bărbatul de 42 de ani.

ISU Timiș transmite că în urma evenimentului rutier, cele trei victime, un adult și cei doi minori (însoțiți de un adult), au fost duse la spital, în stare conștientă și cooperantă.

Polițiștii au testat alcoolemia celor doi șoferi, rezultatele fiind negative. În cauză a fost deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

