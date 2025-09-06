Trei răniți, după ce o mașină a intrat într-un stâlp pe o stradă din Pitești

Doi tineri de 25 și 18 ani și un bărbat de 39 de ani au fost răniți după ce mașina în care se aflau a intrat într-un stâlp pe o stradă din Pitești, în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Potrivit IPJ Argeș, polițiștii au fost sesizați în cursul nopții cu privire la producerea unui accident pe strada Depozitelor.

Din primele verificări reiese că un tânăr de 25 de ani, aflat la volan, în împrejurări care vor fi stabilite prin cercetări, posibil pe fondul vitezei excesive, a pierdut controlul asupra direcției, intrând într-un stâlp de iluminat public situat pe partea stângă a direcției sale de deplasare.

În urma impactului, au suferit leziuni toți cei trei ocupanți ai vehiculului: șoferul, un bărbat de 39 de ani care ocupa locul din dreapta față și un tânăr de 18 ani, aflat pe bacncheta din spate. Toți au fost preluați de echipaje medicale și transportați la spital, potrivit Mediafax.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, cât și cu aparatul Drugtest, rezultând că nu a consumat alcool și nu se afla sub influența unei substanțe cu efect psihoactiv.

Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal deschis pentru vătămare corporală din culpă.

