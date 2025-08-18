În locurile în care urşii îşi fac apariţia tot mai des, oamenii au început să-şi facă singuri dreptate! Sătui de pagube şi nemulţumiţi de felul în care autorităţile gestionează situaţia, localnicii au recurs la un gest extrem - otrăvirea sălbăticiunilor. Într-o localitate din judeţul Mureş, trei urşi au fost găsiţi morţi, după ce au înghiţit substanţe chimice interzise de peste un deceniu la noi în ţară. Şi în alte zone există suspiciunea că sălbăticiunile sunt otrăvite de ciobani.

Cadavrele celor trei urşi au fost găsiţi de un cioban, în acelaşi loc, în localitatea Bezid din judeţul Mureş. În urma analizelor, au fost identificate două insecticide extrem de periculoare, interzise de mai bine de un decendiu la noi în ţară.

"În acest caz a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de braconaj", spune Aurica Mate, purtător de cuvânt IPJ Mureş.

Autorităţile trebuie să stabilească acum dacă animalele sălbatice au fost otrăvite intenţionat sau dacă au murit după ce s-au hrănit din cadavrul infectat al unei bovinei. În judeţul Mureş, localnicii sunt în pragul disperării după ce urşii le trec tot mai des pragurile gospodăriilor.

"De la începutul anului şi până în prezent, au fost înregistrate 208 dosare de despăgubire pentru pagubele produse de urşi şi lupi. Efectivele de urs evaluate în primăvara acestui an, pe fondurile cinergetice din judeţul Mureş, este de 1543, cu mult peste numărul optim de urşi", spune Cristina Pui, director Protecţia Mediului Mureş.

Şi în alte zone ale ţării, există suspiciuni că urşii sunt ademeniţi cu carne infestată cu antigel sau otrăviţi cu substanţe toxice interzise în Uniunea Europeană.

Cei care recurg la astfel de practici sunt ciobanii, sătui de pierderi

"Acest lucru nu e de astăzi, nici de ieri. Este de ceva timp. Cred că a început undeva la doi trei ani după oprirea vânătorii ursului şi toţi cei care au de suferit, de obicei, sunt în mediul rural, nu-i ascultă aproape nimeni şi au început să-şi facă singuri dreptate", spune Octavian Hadăr, director Asociaţie Vânătoare.

"În situaţia în care un animal este găsit decedat şi există suspiciunea unei intoxicaţii, cadavrul animalului este afluit la laboratorul sanitar-veterinar din cadrul DSVSA Sibiu, iar probele sunt direcţionate către Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare Bucureşti", spune Flavius Flucus, director adjunct DSVSA Sibiu.

În localitatea Porumbacu de Sus din judeţul Sibiu, localnicii sunt terorizaţi de urşii care le distrug munca de o viaţă.

"Sunt foarte mulţi, foarte mulţi. Efectiv n-avem cu ce să ne apărăm"

"Ambalăm tractorul, claxoane, lanterna şi mai găsim petarde, dar deja nu prea se mai sperie de petarde. S-au obişnuit şi cu tunurile pe gaz", spun localnicii.

"Cel mai grav lucru este degenerarea comportamentului acestei specii. Dacă înainte atacurile asupra omului erau doar pentru apărare, astăzi, aceste atacuri se continuă cu consumarea acestui om", spune Octavian Hadar, director Asociaţie Vânătoare.

În România trăiesc aproape 13 mii de urşi.

