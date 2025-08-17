Trenul Interregio 16088 care face legătura între Constanţa şi Bucureşti a fost întors din drum până în staţia Medgidia din cauza unui incendiu de vegetaţie. CFR a transmis că circulaţia feroviară a fost întreruptă de la ora 16:00 între Medgidia şi Mircea Vodă, ca pompierii să îşi poată face treaba în siguranţă.

În ziua în care lumea se întoarce din minivacanţa de Sfânta Maria, au fost probleme pe calea ferată, pe tronsonul care leagă litoralul de Capitală. Un incendiu violent de vegetaţie produs astăzi, 17 august, în jurul prânzului, i-a determinat pe cei de la CFR să întrerupă circulaţia, pentru a le permite celor de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă să intervină în siguranţă, să stingă flăcările.

Alimentarea cu energie electrică a fost tăiată pe ambele fire de circulaţie pe secţia Medgidia - Mircea Vodă, la ora 16:17. În aceste condiţii, un tren Interregio care făcea legătura între Constanţa şi Bucureşti a fost întors din drum până în staţia Medgidia, până la încheierea intervenţiei pompierilor.

"Reluarea circulației feroviare se va face numai după finalizarea intervenției pompierilor și verificarea infrastructurii, pentru a garanta desfășurarea transportului în condiții de siguranță", a transmis CFR SA, într-un comunicat de presă.

Incendiul de vegetaţie de lângă Medgidia, filmat din dronă

Trenul Alstom Coradia 16088 nu este singurul afectat. Potrivit paginii DPS Romania - Trains, sunt afectate şi garniturile:

- IR 1996 Mangalia - Craiova

- IR 1682 Constanţa - Bucureşti

- IR 11086 Mangalia - Braşov

- IR 11682 Constanţa - Bucureşti Nord

- IR 16093

Comunicatul integral al CFR S.A.

CIRCULAȚIA FEROVIARĂ OPRITĂ TEMPORAR ÎNTRE MEDGIDIA ȘI MIRCEA VODĂ DIN CAUZA UNUI INCENDIU DE VEGETAȚIE

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează publicul că, în urma incendiului violent de vegetație produs astăzi, în jurul orelor prânzului, pe raza localității Medgidia, circulația feroviară pe secția Medgidia – Mircea Vodă a fost temporar suspendată începând cu ora 16:00, pentru a permite intervenția echipajelor de pompieri.

Din motive de siguranță, la ora 16:17, ambele fire de circulație au fost scoase de sub tensiune, astfel încât echipele de intervenție să poată acționa în condiții optime.

Reluarea circulației feroviare se va face numai după finalizarea intervenției pompierilor și verificarea infrastructurii, pentru a garanta desfășurarea transportului în condiții de siguranță.

CFR S.A. monitorizează permanent situația și va reveni cu noi actualizări pe măsura evoluției acțiunilor de intervenție.

Weekend cu probleme pe şine, pe tronsonul Bucureşti - Constanţa

Problema generată de incendiul de vegetaţie nu este singulară. Joi seară, un transformator al CFR a luat foc şi, din această cauză, în cel mai aglomerat weekend de pe litoral, 56 de trenuri Bucureşti-Constanţa au avut întârzieri de mii de minute. Circulaţia a revenit la normal după 36 de ore, fără ca directorii CFR să îşi ceară scuze călătorilor afectaţi sau măcar să vină cu o explicaţie decentă.

