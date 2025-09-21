Călători, poftiţi în vagoanele prezidenţiale! Trenul şefilor de stat a fost expus astăzi în Gara de Nord, iar interesul a fost imens. Familii întregi au stat la coadă zeci de minute pentru a se plimba prin încăperile unde, unde cândva păşeau doar Nicolae Ceauşescu şi oamenii de încredere. Garnitura specială are dormitoare, bucătărie, restaurant, dar şi băi echipate ca în apartamentele rezidenţiale din zilele noastre.

Trenul prezidenţial a poposit în Gara de Nord, cu ocazia Zilelor Bucureştiului. Toate cele 17 vagoane au fost puse la dispoziţia oamenilor, unele dintre încăperi transformate în dormitoare impunătoare, baie cu cadă şi lavoar sau chiar sală de conferinţe.

"Mi se pare frumos, îmi plac decorurile foarte mult şi stilul regal, ca să zic aşa. Foarte vintage, foarte fancy, aşa... frumoase".

"Conţine foarte multă istorie, după părerea mea. Şi este foarte frumos", spun turiştii.

Trenul prezidenţial, deschis pentru români

Interesul pentru trenul prezidenţial a fost unul uriaş: o coadă cu zeci de oameni s-a întins de la peron şi până la ieşirea din gară. Timpul de aşteptare a fost în jur de 45 de minute.

"Mi s-a părut o experienţă frumoasă având în vedere că este de o sută de ani vechi, interiorul s-a păstrat foarte bine. Mi-a plăcut acea masă, este o masă cu 24 de scaune şi este foarte interesantă", spun călătorii.

Garnitura specială a fost ultima oară folosită în mai 2023, când a dus de la București la Constanța oficiali ai Comisiei Europene, ai Ministerului Transporturilor și ai CFR.

"Cred că e mai frumos trenul ăsta ca trenurile din zilele noastre. Nu credeam că acum 35-40 de ani aveau ce nu sunt nici în zilele de astăzi.

"Mi s-a părut o ocazie rară să văd aşa ceva"

"O iniţiativă frumoasă din partea CFR ului, să poată fii vizitat şi de cetăţenii de rând, nu doar de oficialităţi", spun oamenii.

Trenul Prezidențial a fost folosit de a lungul timpul doar de trei preşedinţi. Aici au luat decizii importante pentru ţară Nicolae Ceaușescu, Ion Iliescu şi Traian Băsescu. Lângă vagonul în care dormea Nicolae Ceauşescu era un lipit unul în care dormea câinile preşedintelui. Canapeaua animalului este şi acum în condiţii foarte bune.

Trenul a fost construit între 1970 şi 1984, la Întreprinderea de Vagoane Arad. Poate atinge o viteză maximă de 200 de kilometri pe oră, însă nu pe infrastructra feroviară actuală. Garnitura a fost proiectată cu aer condiţionat în vagoane, ceva ce multe din trenuile de astăzi nu au.

