Trotuarul rulant de la Gara de Nord dispare bucată cu bucată. Oamenii străzii l-au demontat şi au vândut deja fierul vechi. Investiţia Primăriei Capitalei, de aproape două milioane de euro, a funcţionat mai puţin de patru ani şi din 2018 e focar de infecţie.

Trotuarul rulant de pe peronul liniei 1 din Gara de Nord, inaugurat în 2013, s-a transformat în sursă de venit pentru oamenii străzii care au început să-l demonteze şi să-l vândă. Comparativ cu anul trecut, aproape că nu a mai rămas nimic din el.

"Pe aici intră oamenii străzii în ceea ce cu greu mai putem numi trotuarul rulant de la Gara de Nord pentru că a fost furat. De la elemente metalice, de sticlă şi inclusiv podeaua a fost luată de aici. Aceasta investiţie este de ani de zile un focar de infecţie", a transmis Andreea Milea, reporter Observator.

Este plin de gunoi, pet-uri, haine murdare şi sticlă spartă. Oamenii care circulă cu trenul sunt şocaţi de ruina pe lângă care trec de ani de zile.

"Asta e o pată neagră. Cu banii ăia mai bine făceau altceva. Treceam în fiecare zi şi ziceam: de ce nu or vinde ei fierul ăsta vechi să ducă banii la un azil de bătrâni, la o casă de copii", a mărturisit un localnic.

"Foarte urât. Este un focar de infecţie", a afirmat un alt localnic.

Primăria Capitalei, care administrează trotuarul care leagă Gara de Nord de Gara Basarab, spune că a încercat să blocheze accesul celor care dorm aici şi au montat panouri de metal la intrări.

"Acum un an au găsit un cadavru aici, au venit, au pus plasele si au incercat să inchidă însă atât de multi oameni ai străzii sunt in zonă încat au spart geamurile, au intrat, dacă vedeţi acolo au si haine de schimb, e o nenorocire", a spus un localnic.

Trotuarul a fost construit odată cu podul Basarab şi nu a fost recepţionat niciodată aşa că nici lucrări de mentenanţă nu s-au făcut.

"Primăria generală doar a pus în conservare. Dacă putem numi "a pune în conservare", a suda o plasă de sârmă în faţa unui trotuar de câteva milioane de euro. Îl putem considera daună totală. Nu se poate pune problema reparării lui în starea în care se găseşte astăzi", a afirmat Alexandru Tufan, Asociaţia Metrou Uşor.

Specialiştii în mobilitate spun că trotuarul ar trebui să fie prevăzut în proiectul de modernizare a Gării de Nord care este în lucru la Ministerul Transporturilor.

