Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Turist de 58 de ani, rănit grav după ce a căzut 30 de metri pe Valea Cerbului

Un bărbat de 58 de ani a scăpat cu viaţă, după o drumeţie în care a avut ghinionul să alunece şi să cadă mai bine de 30 de metri pe Valea Cerbului.

de Redactia Observator

la 08.09.2025 , 09:48

Bărbatul se afla cu alte trei persoane pe traseu, toate echipate corespunzător. Una dintre acesta a dat apelul la 112, iar salvamontiştii din Braşov au ajuns imediat la locul indicat.

Misiunea nu a fost, însă, deloc simplă - salvatorii au avut nevoie de 7 ore ca să îl găsească pe bărbat. Acesta a suferit o fractură groaznică, care a necesitat imobilizare şi un transport cu grijă.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Zece salvatori montani au intervenit pentru recuperarea unui turist în vârstă de 58 ani, din București, care a avut ghinionul să alunece și să cadă mai bine de 30 m, pe Valea Cerbului, din poteca marcată. A suferit o fractură de bazin, ce a necesitat imobilizare și transport atent. Era parte dintr-un grup format din patru persoane, echipate corespunzător pentru traseul respectiv. Apelul de urgență a fost la ora 20.45, iar misiunea de salvare s-a încheiat la 3.40, prin predarea la ambulanța a pacientului", se arată în postarea de pe Facebook a paginii Salvamont Prahova.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

brasov valea cerbului turist ranit grav
Înapoi la Homepage
Vedeta din România care trece printr-o perioadă teribilă: a ajuns la divorţ la doar 3 luni de la nuntă
Vedeta din România care trece printr-o perioadă teribilă: a ajuns la divorţ la doar 3 luni de la nuntă
Mesaje creștine la Nașterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase felicitări cu urări pentru sărbătoriții zilei de pe 8 septembrie
Mesaje creștine la Nașterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase felicitări cu urări pentru sărbătoriții zilei de pe 8 septembrie
Fratele lui Adrian Mazilu, poveste tulburătoare despre retragerea din fotbal: „Trebuia să mă las dacă voiam să mai pot merge!”
Fratele lui Adrian Mazilu, poveste tulburătoare despre retragerea din fotbal: „Trebuia să mă las dacă voiam să mai pot merge!”
Comentarii


Întrebarea zilei
Susţineţi protestul profesorilor?
Observator » Evenimente » Turist de 58 de ani, rănit grav după ce a căzut 30 de metri pe Valea Cerbului