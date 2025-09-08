Video Turist de 58 de ani, rănit grav după ce a căzut 30 de metri pe Valea Cerbului
Un bărbat de 58 de ani a scăpat cu viaţă, după o drumeţie în care a avut ghinionul să alunece şi să cadă mai bine de 30 de metri pe Valea Cerbului.
Bărbatul se afla cu alte trei persoane pe traseu, toate echipate corespunzător. Una dintre acesta a dat apelul la 112, iar salvamontiştii din Braşov au ajuns imediat la locul indicat.
Misiunea nu a fost, însă, deloc simplă - salvatorii au avut nevoie de 7 ore ca să îl găsească pe bărbat. Acesta a suferit o fractură groaznică, care a necesitat imobilizare şi un transport cu grijă.
"Zece salvatori montani au intervenit pentru recuperarea unui turist în vârstă de 58 ani, din București, care a avut ghinionul să alunece și să cadă mai bine de 30 m, pe Valea Cerbului, din poteca marcată. A suferit o fractură de bazin, ce a necesitat imobilizare și transport atent. Era parte dintr-un grup format din patru persoane, echipate corespunzător pentru traseul respectiv. Apelul de urgență a fost la ora 20.45, iar misiunea de salvare s-a încheiat la 3.40, prin predarea la ambulanța a pacientului", se arată în postarea de pe Facebook a paginii Salvamont Prahova.
