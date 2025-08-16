Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Turist german, fascinat de un loc din România. Fabi a avut parte de o expriență inedită: "E chiar superb"

Cei care au ales să-şi petreacă weekend-ul în Bucovina au parte de peisaje spectacolase, dar mai ales de preparate delicioase. În aceste zile, vedeta din farfurii este păstrăvul. Prăjit cu mălai sau cu smântână, în cobză, la grătar sau afumat, această delicatesă rasfaţă papilele gustative tuturor pofticioşilor la festivalul devenit deja tradiţie în Ciocăneşti.

de Angela Bertea

la 16.08.2025 , 20:31

Turiştii veniţi la Festivalul Păstrăvului din Ciocăneşti şi-au început ziua într-un mod aparte. O plimbare cu pluta pe Bistriţa, ca acum 100 de ani.

"Excelent, e foarte frumos. O experienţă pe care o recomand la toată lumea. Poate nu e raftig, dar e frumos", a declarat un turist. 

"Un vis împlinit. De mult ne doream să facem experienţa asta", spune altul. 

Turist străin, fascinat de experiența de la Ciocăneşti

De această experienţă inedită s-a bucura şi Fabi, un tânăr venit din Germania să admire frumuseţile României. 

"A fost o experienţă nouă. M-am distrat. Peisajul este superb, chiar superb", a povestit Fubi.

Turiştii au fost invitaţi apoi la ospăţ.

"Nu găseşti nicăieri gust mai bun ca păstrăvul de Ciocăneşti", a declarat Vlad Moroșan, producător local.

Pentru acest festin, turiştii au plătit între 15 şi 40 de lei pentru o porţie de mâncare şi 130 pentru un kilogram de păstrăv afumat, învelit în cetină de brad.

Angela Bertea
Angela Bertea Like

Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin.

turisti bucovina ciocanesti peste preparate
Înapoi la Homepage
“Mi-e ruşine să spun” Ce a putut dezvălui Ion Ţiriac despre pensia uriaşă pe care o primeşte de la statul român
&#8220;Mi-e ruşine să spun&#8221; Ce a putut dezvălui Ion Ţiriac despre pensia uriaşă pe care o primeşte de la statul român
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Țara în care poliția deține Porsche 911 Carrera și Ferrari 488 GTB. De ce nu pot polițiștii să folosească mașinile super-rapide în urmăririle de pe autostrăzi
Țara în care poliția deține Porsche 911 Carrera și Ferrari 488 GTB. De ce nu pot polițiștii să folosească mașinile super-rapide în urmăririle de pe autostrăzi
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că va avea vreun efect asupra războiului din Ucraina întâlnirea dintre Trump şi Putin?
Observator » Evenimente » Turist german, fascinat de un loc din România. Fabi a avut parte de o expriență inedită: "E chiar superb"