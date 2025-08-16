Video Turist german, fascinat de un loc din România. Fabi a avut parte de o expriență inedită: "E chiar superb"
Cei care au ales să-şi petreacă weekend-ul în Bucovina au parte de peisaje spectacolase, dar mai ales de preparate delicioase. În aceste zile, vedeta din farfurii este păstrăvul. Prăjit cu mălai sau cu smântână, în cobză, la grătar sau afumat, această delicatesă rasfaţă papilele gustative tuturor pofticioşilor la festivalul devenit deja tradiţie în Ciocăneşti.
Turiştii veniţi la Festivalul Păstrăvului din Ciocăneşti şi-au început ziua într-un mod aparte. O plimbare cu pluta pe Bistriţa, ca acum 100 de ani.
"Excelent, e foarte frumos. O experienţă pe care o recomand la toată lumea. Poate nu e raftig, dar e frumos", a declarat un turist.
"Un vis împlinit. De mult ne doream să facem experienţa asta", spune altul.
Turist străin, fascinat de experiența de la Ciocăneşti
De această experienţă inedită s-a bucura şi Fabi, un tânăr venit din Germania să admire frumuseţile României.
"A fost o experienţă nouă. M-am distrat. Peisajul este superb, chiar superb", a povestit Fubi.
Turiştii au fost invitaţi apoi la ospăţ.
"Nu găseşti nicăieri gust mai bun ca păstrăvul de Ciocăneşti", a declarat Vlad Moroșan, producător local.
Pentru acest festin, turiştii au plătit între 15 şi 40 de lei pentru o porţie de mâncare şi 130 pentru un kilogram de păstrăv afumat, învelit în cetină de brad.
