Zilele acestea, găsim liniştea în natură. La Vulcanii Noroioși, rulotele devin "acasă", iar sărbătoarea se traduce prin grătare încinse și seri cu povești la foc de tabără. Un Paște simplu, dar plin de voie bună, trăit în aer liber, alături de oameni necunoscuţi care devin, rapid, prieteni.

La camping, activitatea începe de la prima oră. Unii își montează mesele în aer liber, alții își pregătesc proviziile sau caută locuri bune. Soții Stoica se numără printre zecile de turiști care au ales să petreacă sărbătorile pascale în campingul de la Vulcanii Noroioși.

"O să ciocnim un ou, o să ne împrietenim cu cei de aici, suntem o comunitate mare. O să mâncăm un grătărel împreună, o să bem o bere împreună. O să sărbătorim aşa cum se cuvine sărbătorile pascale", a spus o turistă.

Dacă unii sunt deja veterani, alţii abia acum au descoperit gustul petrecerilor la rulotă.

"Este prima dată când ieşim de Paşte cu rulota. Este prima dată când am făcut ouă roşii, când am vopsit ouă în rulotă. O experienţă foarte frumoasă. Nu ştiu dacă e vorba doar de Paşte, cât despre faptul că ne place foarte mult să ieşim cu rulota. Ne bucură acest tip de experienţă", a afirmat o turistă.

"Experimentăm şi un altfel de Paşte. De fiecare dată l-am făcut acasă sau la pensiuni, hoteluri, de data asta în natură", a spus un alt turist.

Chiar și turiști din străinătate au ales să petreacă Paştele în natură.

"Aceasta este prima noastră vizită în România cu autorulota noastră, deoarece mulți oameni ne-au spus că România este o țară frumoasă pentru camping. Natura este uimitoare, oamenii sunt foarte amabili și prietenoși, iar mâncarea și băutura sunt excelente. iar locuri precum acest camping sunt perfecte pentru noi", a afirmat un turist german.

Cei care nu vor să gătească, ci doar să se relaxeze, pot alege preparatele pregătite de bucătarii campingului.

