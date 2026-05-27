Adrian Asoltanie, consultant financiar, avertizează că România traversează o iarnă economică, în care tot mai mulți oameni simt că veniturile nu mai țin pasul cu cheltuielile. În acest context, bugetul personal devine esențial: de la reducerea consumului neesențial și cumpărături făcute cu listă, până la schimbarea furnizorilor, refinanțarea ratelor sau căutarea unor surse suplimentare de venit.

Munceşti mai mult, dar parcă banii dispar înainte să apuci să-i numeri? E un sentiment pe care-l trăim lună de lună. În România anului 2026, banii nu mai înseamnă doar confort, ci supraviețuire.

Prezentator: Care ar fi lucrurile pe care am putea să le facem? Plecăm de la premisa că nu avem de unde să punem deoparte.

Invitat: Toate recomandările văzute în materialul de mai devreme sunt bune, dar trebuie să le facem mai dinainte puțin. E foarte greu să te apuci de zacuscă în ianuarie. Încercăm să schimbăm viitorul. Statistica e ușor perversă, pentru că se spune că salariul mediu în România e în jur de 5.800 lei, parcă nu-s chiar puțini. Salariul median în România, adică calculat pe formula corectă, e 3.700 de lei. Doar cheltuielile de supermarket însumează 1.500–2.500 de lei, deja s-au dus. Și atunci, pe de o parte, bugetul e foarte important, să-ți organizezi cheltuielile, și se poate umbla fie la utilități, să-ți schimbi furnizorii, sau să-ți refinanțezi rata la casă. De obicei, oamenii acum scad consumul pe lucrurile neesențiale. Oamenii ies mai rar în oraș, la servicii de frumusețe. O să vedeți că și vacanțele sunt mai răruțe și mai scurtuțe. Oamenii cumva încearcă să ajusteze inclusiv obiceiul de a merge la supermarket cu o listă și a cumpăra produse mai ieftine. O altă recomandare e să umbli și la venituri. Trăim niște vremuri în care nu mai e suficient să stai ca o barză într-un picior, adică să te bazezi doar pe un salariu. Pentru că vremurile sunt atât de haotice încât te trezești că e prea puțin. Le zic oamenilor: mai construiți un picior financiar.

România, iarna economică

Prezentator: Ce fac oamenii ăștia care nu găsesc un al doilea loc de muncă sau niciunul?

Invitat: Atunci rămâne doar varianta în care tai din consum cât de mult poți, adică vei elimina în primul rând discreționar cât de mult poți și, în anumite situații, cum s-a mai întâmplat, se poate ajunge la insolvență personală, restanțieri la bănci. E un context foarte complicat. E ca un fel de bulgăre vicios: de exemplu, când scade consumul, scad veniturile statului. Ori se împrumută, ori cresc taxele, asta afectează economia. O să vedeți tăiere de consum și la cei care nu-și permit, dar și la cei care își permit, fie amână vreo achiziție imobiliară, "parcă anul ăsta nu ne riscăm". Adică mai puține uși, mai puține clanțe, perdele, adică mai multe domenii care sunt impactate. Suntem într-un context pe care eu îl numesc iarnă economică și economisirea rămâne un factor important."

