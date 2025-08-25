Adie vânt de toamnă târzie! Am avut cea mai rece dimineaţă de 25 august din ultimii 45 de ani. Temperaturile au scăzut cu 10 grade Celsius sub limita normală. Problema s-a rezolvat repede, cu o haină în plus, mai grav a fost pentru turiştii de pe litoral.

La Miercurea Ciuc, temperaturile sub limita îngheţului s-au apropiat de minima absolută a lunii august. Bruma s-a aşternut peste plantele verzi, iar localnicii au făcut focul ca să se încălzească.

"Seara e puţin asemănător cu Polul Nord. Aseară s-a răcit vremea destul de inferior. Noi facem foc de p 20 august până pe 21 iunie", spune un turist.

Ca să reziste, localnicii au trecut la garderoba de toamnă

Ultima săptămână de vară a adus primul înghet în Munţii Rodeni. Pe creste, frigul intră în oase. În centrul ţării, oamenii au îngheţat la temperaturi cu minus. Nu a fost mai cald nici în rest, unde temperaturile abia au trecut de cinci grade Celsius în zori.

La Bucureşti, cei care nu şi-au pus o haină peste tricou au regretat. La ora 10, în Bucureşti, au fost 16 grade Celsius. Pe parcursul ultimei săptămâni doar nopțile au fost atât de reci. Cerul este înnorat, soarele se mai arată din când în când, iar pentru confort e nevoie de haine mai groase, cum ar fi o jachetă de toamnă.

"La 6 dimineata când am ieşit din casă dârdâiam de frig".

"Pe la ora 9 am ieşit să duc gunoiul şi eram îmbrăcată în costum şi mi s-a părut răcoare. Când am văzut ce răcoare e, m-am întors în casă şi mi-am luat şi trench", au spus localnicii.

Schimbarea bruscă de temperatură a stricat vacanţa turiştilor de la mare

Pe plaje, oamenii au stat zgribuliţi pe şezlonguri şi doar curajoşii au înfruntat valurile.

"E rece, dar cu soarele astea te încălzeşti puţin. Partea bună e ca sunt valuri, te încălzeşti. Te rastoarnă unu' şi îţi circulă sângele".

"Apa este răcoroasă, dar te obişnuieşti. În 5 minute e deja normală. Sunt mai friguros eu de obicei, mereu port hanorace", spun turiştii.

"Recomandăm turiştilor să nu se aventureze în apă deoarece vremea călduroasă de afară în contact cu apa rece atunci când un turist stă pe plajă, poate să creeze risc de şoc hipotermic", spune un salvamar.

Canicula se va întoarce, însă, la sfârşitul săptămânii, dar până atunci temperaturile rămân modeste.

"O vreme destul de rece. Valori sub 10 grade în mare parte din ţară. Suntem cu 5,7,8 grade mai mici decât în mod normal. asta s a datorat prezenţei unui aer polar mai rece, polar. În sudul litoralului, minimele s-au oprit la 19 grade şi urmează încă două nopţi tot aşa, destul de reci", spune Mihai Timu, meteorolog.

După aceste zile reci, vremea va rămâne caldă şi în prima săptămână de toamnă.

