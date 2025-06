Prosop lângă prosop şi om lângă om. Aşa s a făcut plajă în acest weekend în Eforie Nord. Şi în apă a fost plin.

În staţiunea Eforie Nord steagul roşu a fost arborat încă de dimineaţă, asta înseamnă scăldatul interzis, chiar şi aşa turiştii vor să bucure din plin de fiecare clipă de avcanţă şi ignoră avertismentele salvamarilor care îi avertizează că sunt curenţi puternici chiar şi la mal.

Fiecare turist are o explicaţie

"Trebuie să se învețe și cu valurile. Un pic, 5 minute, nu e problemă".

"Un picuţ, unde e mai mică. E greu de abţinut".

"Erau nişte valuri care ne trage pe unii copiii şi sunt mai mari, te ia cu totul".

"Steagul roşu să nu intrăm în apă că e jale, e valuri mari".

"Sunt cam mari, dar trebuie să intrăm, de dimineazta e așa, dar oricum e plăcut".

"Scăldatul interzis?! Nu ştiam!" - Aţi putea să nu intraţi deloc în apă? - "Nu, ce rost mai are?"

"Nu mai pot să îl opresc, să iasă din apă".

"Noi am încercat să îi scoatem cu skyjeturile din dotare, cu flueri, să i scoatem din apă, dar e misiune imposibilă. Nu avem cum să îi scoatem", spune Ionuţ Păun, salvamar Eforie.

Steagul roşu a fluturat pe toate plajele din sudul litorlalui

Iar unde nu e steag roşu, e galben- adică pot intra în apă doar cei mai buni înotători. Salvamarii spun că pericolul e mare chiar şi aproape de mal.

"Sunt foarte periculoţi pentru că te crezi într-o zonă de confort şi te trage într un șanț unde sunt curenții rip şi te trag în larg. Am avut destule probleme de dimineaţă, am avut zece intervenţii. Marea s-a mai liniştit. Persoană în vârstă, 2 copii nesupravegheați", spune Nicu Serafim, șef salvamari Costinești.

Este cel mai aglomerat weekend de la începutul sezonului. Peste 80 de mii de oameni sunt pe litoral.

"Contează că suntem mulţi, suntem uniţi, am venit toţi prietenii la mare. Bem mâncăm bine, chiar dacă sunt preţurile mari. 250 de lei pe noapte

"Noi aproape de ei cu 100 de lei pe noapte. Am fost la plajă, am mers în cluburi, peste tot.

"Am ieşit de la muncă şi am vazut ca toata lumea e la mare şi am zis să vin si eu că nu sunt mai fraier. E plin de tineret", spun turiştii.

"E cam imbulzeaslă, mai ales seara, eu lucrez de o lună, dar weekend ca ăsta nu am mai văzut", spune Ştefan, ospătar.

Administratorii afacerilor de pe litoral se aşteaptă ca numărul turiştilor să crească de la weekend la weekend.

