TVR sare în apărarea piesei "Choke Me", care va reprezenta România la Eurovision: E o metaforă

Televiziunea Română (TVR) a apărat controversata piesă 'Choke Me', care reprezintă România la Eurovision, respingând acuzațiile conform cărora piesa trivializează o practică sexuală periculoasă, transmite miercuri DPA, potrivit Agerpres.

de Redactia Observator

la 18.03.2026 , 18:47
Titlul piesei artistei române Alexandra Căpitănescu este menit să fie o metaforă, a declarat TVR miercuri pentru DPA. Televiziunea a precizat că este dedicată libertății artistice, valorilor Uniunii Europene de Radiodifuziune (EBU) și spiritului Concursului Muzical Eurovision, care promovează 'diversitatea, incluziunea, dialogul între culturi și exprimarea autentică prin muzică'.

EBU nu a comentat pe acest subiect. TVR a declarat că semnificația piesei va fi explicată public chiar de artistă 'în timpul punerii în scenă a spectacolului' de la Viena.

O metaforă

"Conceptul artistic al spectacolului scenic este conceput special pentru a evidenția natura metaforică a mesajului și pentru a exclude orice interpretare literală a versurilor", a scris TVR.

Melodia a atras numeroase critici, inclusiv din Marea Britanie, care introduce o lege care interzice deținerea și publicarea de materiale pornografice care prezintă strangulare sau sufocare.

Versurile includ fraze precum: 'Iubește-mă, fă-mi plămânii să explodeze' și 'Născută ca tu să mă ții sub control, vreau să mă sufoci' sau 'Tot ce am nevoie este dragostea ta, vreau să mă sufoce'.

Căpitănescu a declarat la începutul lunii martie că versurile nu ar trebui interpretate ad literam, argumentând că arta nu ar trebui să fie supusă cenzurii atâta timp cât nimeni nu este rănit.

Melodia este departe de a fi prima înscriere la Eurovision care stârnește controverse, amintește DPA. Anul trecut, BBC a depus o plângere cu privire la piesa malteză 'Kant', cuvântul maltez pentru cântec care sună similar cu o expresie vulgară engleză pentru organele genitale feminine.

