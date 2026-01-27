Antena Meniu Search
Încă o persoană a murit în urma accidentului din Timiş dintre un autocar şi un microbuz, bilanţul ajungând la 7 persoane decedate. Alte trei sunt rănite. Între timp au apărut şi imagini de la accidentul cumplit de pe E70 din localitatea Lugojel. O cameră de bord a surprins impactul în care şase persoane, toate aflate în microbuz, au murit pe loc. 

de Redactia Observator

la 27.01.2026 , 15:31
În imagini se vede cum în urma impactului, microbuzul s-a dezintegrat pur şi simplu. Bucăţi din vehicul s-au împrăştiat peste tot, iar oamenii au fost aruncaţi pe câmp. 

Şase morţi în urma impactului 

Potrivit poliţiştilor, şoferul microbuzului care venea dinspre municipiul Caransebeș înspre Lugoj, ar fi intrat într-o depășire pe DN 6, iar în încercarea de a reveni pe banda sa a acroșat o cisternă și ulterior a intrat în coliziune cu un TIR, care se deplasa din sensul opus de circulație.

În urma impactului, 6 persoane au murit (șoferul microbuzului și 5 pasageri ai acestuia), precum și 3 persoane rănite, pasagere în microbuz. 

Microbuzul avea direcția de deplasare Grecia-Franţa. 

accident lugojel e 70 timis
