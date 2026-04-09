Este ultima zi în care cei care l-au admirat pe Mircea Lucescu îi mai pot aduce un omagiu la Arena Naţională. După ce sute de oameni au venit deja cu flori şi candele, funeraliile fostului mare antrenor vor avea loc vineri, în Vinerea Mare, în condiţii speciale, cu acces restricţionat pentru public.

Astăzi este ultima zi în care cei care l-au admirat pe Mircea Lucescu vor putea veni la Arena Națională de la ora 10 dimineața și până la ora 8 seara pentru a-i aduce un ultim omagiu fostului mare antrenor. Și miercuri seara, sute de persoane au venit cu flori și au aprins candele pe treptele Arenei Naționale în semn de respect.

Mâine cu toate acestea, în Vinerea Mare, va avea loc slujba de înmormântare, iar cortegiul funerar se va deplasa către Biserica Sfântul Elefterie de la ora 10 dimineața. Însă, la dorința familiei, participarea la slujbă în interiorul bisericii va fi restricționată doar pentru familie și apropiați.

Mai apoi, înmormântarea va avea loc la Cimitirul Bellu cu onoruri militare de la ora 13. Însă, de asemenea, tot la dorința familiei, accesul în interiorul cimitirului va fi restricționat.

