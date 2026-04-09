Video Ultima zi de omagiu pentru Mircea Lucescu la Arena Naţională. Ce restricţii a impus familia la înmormântare

Este ultima zi în care cei care l-au admirat pe Mircea Lucescu îi mai pot aduce un omagiu la Arena Naţională. După ce sute de oameni au venit deja cu flori şi candele, funeraliile fostului mare antrenor vor avea loc vineri, în Vinerea Mare, în condiţii speciale, cu acces restricţionat pentru public.

de Eduard Marin

la 09.04.2026 , 08:02

Astăzi este ultima zi în care cei care l-au admirat pe Mircea Lucescu vor putea veni la Arena Națională de la ora 10 dimineața și până la ora 8 seara pentru a-i aduce un ultim omagiu fostului mare antrenor. Și miercuri seara, sute de persoane au venit cu flori și au aprins candele pe treptele Arenei Naționale în semn de respect.

Mâine cu toate acestea, în Vinerea Mare, va avea loc slujba de înmormântare, iar cortegiul funerar se va deplasa către Biserica Sfântul Elefterie de la ora 10 dimineața. Însă, la dorința familiei, participarea la slujbă în interiorul bisericii va fi restricționată doar pentru familie și apropiați. 

Mai apoi, înmormântarea va avea loc la Cimitirul Bellu cu onoruri militare de la ora 13. Însă, de asemenea, tot la dorința familiei, accesul în interiorul cimitirului va fi restricționat.

Articolul continuă după reclamă
Eduard Marin
Eduard Marin Like

Am venit în presă în 2021, atras de o meserie care are în centru necunoscutul, acel „nu știu niciodată ce urmează" care te ține mereu în priză.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Sărbătoriţi Paştele acasă sau plecaţi în vacanţă?
Observator » Evenimente » Ultima zi de omagiu pentru Mircea Lucescu la Arena Naţională. Ce restricţii a impus familia la înmormântare
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.