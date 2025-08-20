Antena Meniu Search
Ultimatumul dat de Boc instituţiilor din Cluj. Cine nu se conformează riscă amenzi de până la 1.000 de lei

Primarul Emil Boc a transmis un ultimatum autorităților din Cluj-Napoca. Instituțiile publice trebuie să aibă arborate steaguri noi pe clădiri, atât tricolorul României, cât și drapelul UE, în caz contrar, edilul anunță sancțiuni.

de Redactia Observator

la 20.08.2025 , 08:41
Amenzi între 500 şi 1000 de lei riscă instituţiile publice din Cluj-Napoca, la care poliţiştii locali vor constata că drapele arborate nu sunt conforme. Edilul oraşului, Emil Boc, le-a dat directorilor acestor instituţii un ultimatum de 48 de ore pentru a se asigura că steagurile nu sunt rupte, murdare, decolorate sau deteriorate.

Pe lângă drapelul României, toate clădirile de stat din Cluj-Napoca trebuie arborat şi steagul Uniunii Europene, cer tot autorităţile locale. În plus, acesta trebuie să fie "impecabil, curat, întins şi demn".

Conform edilului, un drapel neîngrijit nu înseamnă doar neglijenţă administrativă, ci ofensă adusă identităţii noastre naţionale. Şi nu doar în Cluj pot fi aplicate amenzi pentru astfel de neglijenţă, există o lege naţională, încă din anul 1994, prin care poliţia, jandarmeria, poliţia locală şi chiar reprezentanţii Prefecturii pot sancţiona lipsa de respect faţă de drapel.

