Românii au terminat, în sfârşit, cumpărăturile. Chiar şi astăzi, în Ajun de Crăciun, au alergat după cadouri, carne şi verdeţuri. În mall-uri, s-au pierdut ore prin magazine, mai ales în cele cu promoţii de sezon. Iar în pieţe, comercianţii au dat şi ultimele verze pentru sarmale. În premieră anul acesta, într-o piaţă din Piteşti, clienţii au cumpărat varză la foaie. Majoritatea magazinelor se închid la ora 18:00. Pe 25 decembrie, doar câteva mall-uri mai ţin deschis.

În ziua de Ajun, cei care nu au găsit cadoul perfect au venit în singurul loc care le adună pe toate laolaltă. La mall, au fost cozi şi la intrările, şi la ieşirile din parcare.

"De Crăciun se poartă roşu. Magazinele care au astfel de mesaje în geam, care anunţă promoţii sau reduceri au devenit brusc preferatele celor care încă îşi caută cadoul perfect.", a explicat Iulia Pop, reporter Observator.

"Aici avem niște globuri de sărbători, niște șosete de Crăciun, niște cărți, din nou, ambalate foarte drăguț. Eșarfă, un scrub, niște produse cosmetice.", a spus o studentă, Iulia.

Iulia este studentă în străinătate, aşa că nu a avut prea mult timp să aleagă ce va pune sub brad.

"Nu sunt lucruri foarte mari sau fancy, doar ca sunt mici bucurii care sa ne aduca bucurii de Craciun.", a spus Iulia Tuleu, studentă în străinătate.

Reporter: Cât ţi-a luat să rezolvi pe toată lumea de pe listă?

Studenta: Două ore.

Reporter: Cam cât ai cheltuit?

Studenta: 50, 60 de lei de persoană.

Ca ea sunt mulţi alţii. Nu degeaba comercianţii vorbesc despre vânzări record într-una dintre cele mai aglomerate zile din an.

" Am fost prins cu alte treburi şi acum am zis că ar fi un moment ok. Ultimele două cadouri pentru tatăl meu şi bunicul meu. Un buget de aproximativ de 600-700 de lei.", a spus o tânără.

Reporter: Ce ţi-a atras atenţia, ce le-ai luat?

Tânăra: O cămaşă şi o bluză.

"Nu am avut timp liber până acum și nici nu am făcut bradul. Acum merg să cumpăr și bradul, suntem pe fugă.", a spus o familie.

Reporter: Anul acesta cât ați scos din buzunar?

Bărbat: 7.000 de lei, aproximativ. Se putea mai bine, nu mai sunt banii care erau.

Odată bifate cadourile de pe listă, urmează de-ale gurii. Piețele din Capitală au fost pline ochi de oameni care căutau ultimele ingrediente pentru masa festivă.

"Este ora prânzului, iar la cea mai mare piață din România, multe dintre vitrinele de carne sunt goale, semn că mulți și-au lăsat cumpărăturile pe astăzi.", a explicat Ingrid Tîrziu, reporter Observator.

"Pulpă de porc, caș, costiță, vită. Față de alți ani sunt mult mai scumpe!", a spus un bărbat.

"Niște mezeluri. Am întârziat. Nu aș fi vrut să ajung la ora asta, că e foarte prost traficul.", a spus altul.

În piețele din Pitești n-a mai fost agitația de altădată. Comercianții au venit cu marfă mai puțină și au sperat să facă lichidare de stoc în Ajun de Crăciun.

"E cam pustiu pentru Ajunul Crăciunului. Păi, dacă sunt multe supermarketuri și în oraș, noi ce să mai vindem?", a spus un comerciant.

"Nu prea merge, că nu mai are lumea bani.", a adăugat comerciantul.

Unii nici măcar să cumpere o varză murată întreagă nu au posibilitatea. Au luat doar foi, la bucată, pentru a împacheta sarmalele.

Reporter: Pe ultima sută de metri?

Bărbat: Da, bineînțeles.

Reporter: Ce mai aveți de luat?

Bărbat: Doar covrigii.

Reporter:Ce cumpărați?

Bărbat:Carne, pește, ce e necesar.

Reporter:Cum vi s-au părut prețurile?

Bărbat:Binișor.

Reporter:Ce ați cumpărat?

Femeie: Păi, de toate: mere, morcovi, pătrunjel, țelină.

Reporter: Ați cumpărat azi bradul de Crăciun?

Femeie: Da. 50 de lei. Acum două zile era 150 de lei.

"Nu facem zarvă din asta. O varză călită, o chiftea și atât. Nu ne întindem, că nu ne permitem.", a mai spus un bărbat.

Comercianții mai au acum o speranță. De săptămâna viitoare începe goana pentru masa de Revelion.

