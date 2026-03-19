Pe Sorin Tufan, fotbalistul ajuns marinar de ispravă, scafandrii l-au găsit în cabina remorcherului scufundat. Nu a apucat să iasă când şuvoiul de apă a năvălit peste el. Pe ceilalţi trei colegi ai săi, nu i-au recuperat nici până acum: marea e prea agitată. De pe ţărm, rudele victimelor îşi strigă durerea: spun că ai lor au fost trimişi la moarte sigură - remorcherul NU era pregătit pentru o misiune ca cea care l-a dus pe fundul mării.

"Lăsaţi-o mai uşor, că ne daţi la fund! Ni s-au oprit motoarele".

Au fost ultimele cuvinte ale comandantului de pe Astana înainte ca nava să se răstoarne în largul Portului Midia. Familiile victimelor îi acuză pe şefii marinarilor că i-au trimis la moarte sigură, navei îi lipsea un sistem vital de siguranţă.

"Trebuia doar să asiste, adică ce înseamnă? Să ducă scafandri, furtune, oameni. Nu trebuia să se lege. Nu avea quick release în caz de urgenţă. În caz că se întinde parâma, trebuie eliberat de urgenţă", a spus Marius Duţă, verişorul unuia dintre marinarii morţi.

Manevra fatală: remorcherul, legat de petrolier în momentul tragediei

Remorcherul era legat de petrolier, când nava ar fi tras cu forţă, iar parâma s-a întins. Un marinar se afla pe punte în momentul accidentului, a fost primul recuperat de autorităţi. Sorin Tufan se afla la timonă. La el scafandrii au ajuns aseară, la aproape 12 ore de la accident. Trei marinari sunt şi acum în epava scufundată la 26 de metri adâncime.

"Având în vedere că suntem la mijlocul lui martie şi apa are în jur de 7,5 grade în momentul de faţă, apa mării, probabil că în următoarele secunde a apărut şocul termic", a explicat Ovidiu Cupşa, expert maritim.

Petrică Sterie era mecanicul şef al Astanei. Acasă îl aştepta un băieţel de 3 ani.

Reporter: Spuneai la început că nu ar fi trebuit să fie remorcherul acolo.

Marius Duţă: Da, nu trebuia să fie.

Reporter: De ce?

Marius Duţă: Pentru că nu era certificat pentru aşa ceva.I-a forţat! A zis lasă, faceţi voi şi asta, ştiţi cum e la noi.

"A făcut ceea ce nu trebuia să facă. Au luat remorcă fără să aibă remorcherul cârlig de remorcă. Nava ţinută nu a fost atentă la remorcher şi i-a băgat la fund", a adăugat tatăl unuia dintre marinarii morţi.

Autoritățile și compania, reacții contradictorii

Autoritatea Navală Română susţine că remorcherul avea certificatele tehnice valabile. Iar mentenanţa ar fi fost făcută luna trecută.

Reporter: Aţi vorbit cu compania? V-a zis ceva?

Marius Duţă: Minciuni, abureli. Poate pe restul au reuşit să-i aburească, dar cei care lucrăm în domeniu… Plutele de pe remorcher au reuşit, zic ei, să iasă la suprafaţă, dar nu au declanşat. Nu s-au umflat. Clar, plutele au avut o probleme. Epirbul nu a ieşit la suprafaţă, ăla trebuie să iasă.

Marius Roibu, director Centrul Maritim de Coordonare: Acel remorcher era echipat pentru a participa la manevre.

Reporter: Corespundea din punct de vedere tehnic?

Marius Roibu: Mă puneţi să fac supoziţii, nu cunosc.

"S-a constituit un dosar de urmărire penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă şi urmează să se efectuează cercetări, dacă e cazul să intervină tragerea la răspundere penală a vreunei persoane", a declarat Viorel Teliceanu, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.

Compania la care erau angajaţi cei cinci marinari face propria investigaţie.

"Nava era autorizată să participe la toate tipurile de operațiuni specifice la terminalul offshore. Aceasta a fost implicată în sute de astfel de operațiuni, inclusiv în asistența tancurilor petroliere de mare tonaj, la terminalul situat la 8,6 km în largul Portului Midia", se arată în comunicatul companiei.

Epava Astanei zace pe fundul Mării Negre, la aproape 9 kilometri de mal. E cea mai mare tragedie navală din România ultimelor 3 decenii.

Rudele marinarilor îşi strigă durerea

"În această dimineaţă autorităţile au încercat să reia căutările suspendate pe timpul nopţii. Intervenţia este una extrem de dificilă, din cauza poziţiei navei şi a mării agitate. Este cod galben de vânt puternic, cu rafale de până la 65 de kilometri pe oră, iar scafandri nu au putut interveni", transmite Andreea Filip, reporter Observator.

"Condiţiile meteo sunt toate răspunsurile lor. Nu-şi pun salvatorii în pericol pentru a căuta în continuare", a precizat Marin Daniel, unchiul uneia dintre victime.

Căutările ultimilor trei marinari de pe Astana vor fi reluate mâine, dacă vremea o va permite.

