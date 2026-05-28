Alertă în comuna Cetate din judeţul Dolj, după ce un băiat de 15 ani a fost dat dispărut. Acesta a intrat în apele Dunării şi nu a mai ieşit la suprafaţă.

Băiatul se afla la picnic cu un prieten de-al său, iar la un moment dat, cei doi au intrat în apă. Adolescentul, însă, nu ştia să înoate. A căzut într-o groapă adâncă şi, de atunci, nu a mai fost văzut. Amicul său a încercat să-l salveze, dar nu a reuşit.

La faţa locului s-au mobilizat echipajele de intervenţie, care l-au căutat ore în şir, dar nici urmă de băiat.

