Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit sâmbătă în curtea unei firme din Arad, iar potrivit primelor informaţii doi bărbaţi în vârstă de 45 şi 47 de ani au murit în accident. La fața locului intervin mai multe echipaje ale ISU Arad.

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în Arad

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit, sâmbătă, în curtea Astra Vagoane din Arad. ”Avion de mici dimensiuni prăbuşit în curtea unei societăţi comerciale din municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu”, a transmis ISU Arad.

”În urma accidentului au rezultat două victime de sex masculin, ambele prezentând leziuni incompatibile cu viaţa”, a mai precizat ISU Arad. Bărbaţii decedaţi aveau 45 şi 47 de ani.

Intervin forţe şi mijloace din cadrul Detaşamentului Arad cu două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanţă SMURD Terapie Intensivă Mobilă. La locul evenimentului sunt alocate şi trei ambulanţe SAJ.

Din primele informaţii, avionul a căzut în curtea Astra Vagoane din Arad.

